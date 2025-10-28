Martes 28 de octubre de 2025
Venezolana honesta devolvió más de 20 mil dólares que se encontró en Chile y la premiaron con una crema

La honestidad de Karolay Carrillo, una joven venezolana que trabaja como barbera en Santiago, se ha vuelto viral tras un inusual hallazgo en Chile.

Por Arelys Munda

La honestidad de Karolay Carrillo, una joven venezolana que trabaja como barbera en Santiago, se ha vuelto viral tras un inusual hallazgo en Chile. Carrillo encontró un vale bancario (documento mercantil) valorado en 19 millones de pesos chilenos, aproximadamente 20.200 dólares, la chica inició una búsqueda por redes sociales que terminó con la devolución y una recompensa inesperada: un frasco de propóleo.

El pasado 14 de octubre, Carrillo encontró el documento en Santiago Centro. De inmediato, la chica se propuso encontrar al propietario. "Imagínate, hay una persona que perdió 19 palos", expresó en su primer video en Instagram.

El documento llevaba el nombre de la empresa Hoteles Australias, aunque al principio no obtuvo respuesta, Carrillo no desistió. Dos días después, y tras la viralización de su historia, el dueño del vale, Luis Mujica finalmente contactó con ella a través de un correo electrónico.

Verificación y encuentro

Para constatar la identidad del propietario, el señor Mujica envió a Karolay una foto del cheque recién impreso. Una vez verificada la información, Carrillo citó al dueño en su lugar de trabajo.

"No estaba buscando que el señor me pagara algo, ya que no hice nada por producir esa plata", declaró la joven en su cuenta de Instagram, recalcando que el dinero no era fruto de su esfuerzo.

La chica dijo: "Mi empresita es mía y eso me hace sentir muy feliz. El cheque solo fue un papel que se ve bonito y que tiene una historia que no me pertenece. En general ha sido muy bonito el proceso."

El gesto de Carrillo generó un impacto positivo en su emprendimiento. "Me agrada que la barbería haya tenido likes y muchas vistas", comentó.

Tras la entrega, la joven reveló en un tercer video el desenlace que se hizo famoso: el señor Mujica le obsequió un frasco de propóleo. La crema, es un producto eficaz para curar o tratar cicatrices, quemaduras, heridas en la piel, úlceras e incluso infecciones.

Carrillo tomó con humor la recompensa. "Es magnífico, excelente propóleo para la piel. Yo estoy más que feliz", concluyó, destacando que el valor del acto residía en la honestidad.

El caso se ha vuelto viral proyectando el valor de la integridad y la ética, demostrando el poder de las redes y de los venezolanos para hacer el bien.

Noticia Al Dia / Arelys Munda

