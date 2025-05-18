Sábado 23 de agosto de 2025
Venezolano Arturo Sosa entre los 12 representantes de la Iglesia católica que prometen obediencia ante León XIV

El venezolano Arturo Sosa, tuvo el honor como superior de los jesuitas

Por Ernestina García

Este domingo 18 de mayo, el Papa León XIV durante la misa inaugural del Pontificado que tuvo lugar en la plaza de San Pedro, recibió la promesa de obediencia de 12 personas, en representación de toda la Iglesia católica,, esto, ante la presencia de miles de personas.

Este rito se ha transformado en los últimos años y no fueron los cardenales los que prometieron obediencia, sino representantes de la Iglesia católica de todo el mundo y de diferentes sectores.

Tras recibir el palio y el Anillo del Pescador, símbolos del poder pontificio, los doce representantes se acercaron ante el pontífice.

Por parte de los cardenales estuvieron el canadiense Francis Leo, en representación de América del Norte, el brasileño Jaime Spengler, en representación de América del Sur, y el de Papúa Nueva Guinea, John Ribat, por Oceanía.

También se acercó a prometer obediencia el obispo de Callao (Perú), Luis Alberto Barrera; el presbitero Guillermo Inca Pereda y el diácono Teodoro Mandato.

Así cómo dos sacerdotes, un matrimonio, Rafael Santa María Ana María Olguín,, Oonah O’Shea, presidente de la Unión de Superioras Generales. El venezolano Arturo Sosa, tuvo el honor como superior de los jesuitas, así como dos jóvenes Josemaría Díaz y Sheyla Cruz.

La ceremonia de la obediencia forma parte del ritual del inicio de pontificado que comenzó con un rezo en la tumba de San Pedro en el interior de la basílica vaticana.

En primer lugar el palio, León XIV fue cubierto con una estola de lana blanca que representa el peso del ‘rebaño’ sobre los hombros del pastor, ésta se encuentra decorada con seis cruces negras de seda y enganchada con tres alfileres que representan los clavos de la Cruz.

Luego de esto, el papa Francis Prevost recibió el anillo de pescador por parte del cardenal filipino Luis Antonio Tagle, en el que se ve su sello labrado con una representación de San Pedro con las llaves y la red de pescador. En su interior, la inscripción ‘Leo XIV’ (en latín) y su escudo pontificio.

El nuevo Papa se miró por unos instantes la mano, casi conteniendo las lágrimas, mientras lo acompañaba el estruendoso aplauso que venía desde la plaza de San Pedro.

Tras la muerte del Papa Francisco, Prevost, fue electo su sucesor el pasado 8 de mayo en uno de los cónclave más breve que se conozca. Este 18 de mayo, con la entrega de los dos símbolos, se considera oficialmente inaugurado.

Noticia al Día/Vatican News

