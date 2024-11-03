Venezolano echa una mano a afectados de Valencia en gratificación a España

Este sábado se cumplieron cuatro días desde el paso de la DANA en la provincia de Valencia, un evento que dejó graves consecuencias y convirtió a Paiporta en la zona cero de la tragedia. La solidaridad con los afectados ha sido evidente, reflejada en cientos de historias de apoyo y ayuda mutua. Reseña Unión Radio.

Segpun la citada fuente, entre los voluntarios que se han sumado a las labores de apoyo, se encuentra un venezolano que lleva 18 años en España y que ahora ve en esta situación una oportunidad para devolver el respaldo recibido en su momento.

"Lo que he visto aquí es impactante, pero en Massanassa fue aún más doloroso; vi cómo sacaban a una persona fallecida por ahogamiento… coches apilados unos sobre otros, incrustados en las casas. Esa imagen es la que más me ha conmovido", relató un sobreviviente de la catástrofe.

Un cocinero español ha decidido preparar comidas para quienes lo han perdido todo y para los voluntarios que trabajan sin descanso. "Estoy colaborando con las comidas para los voluntarios, y veo a personas que vienen con un táper, agradeciéndote con lágrimas en los ojos por unas simples lentejas, porque no tienen nada más que eso", contó uno de los habitantes.

Los vecinos y voluntarios que continúan en las labores de rescate y recuperación han pedido donaciones de mascarillas, necesarias para avanzar con los trabajos y ayudar a restablecer la normalidad en la zona.

