Venezolanos brindaron apoyo a los damnificados del incendio en Pamplona, Perú

Luego que se registrara el incendio que consumió más de 100 viviendas, en Pamplona Alta, Perú, los venezolanos brindaron su apoyo a los damnificados.

Cientos de vecinos rompieron en llanto al ver sus casas destruidas, por lo que esperan que el Gobierno y las autoridades cumplan con las promesas que les ofrecieron en medio de la emergencia.

Y mientras todo esto transcurre, los venezolanos que se encuentran en zonas cercanas, llevaron ayuda a todos los damnificados. Desde agua potable, insumos médicos, alimentos no perecederos y ropa, fueron algunas de las cosas que donaron para los afectados.

Este hermoso gesto fue elogiado por Magaly Medina, quien es una reconocida periodista en su país.