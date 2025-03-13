Venezolanos en Ecuador expectantes tras suspensión de la amnistía migratoria

La administración de Daniel Noboa puso fin a la amnistía migratoria y el proceso extraordinario de regularización para venezolanos en ese país el martes, 11 de marzo, a través de la firma de un decreto, y aún no hay información oficial sobre lo que sucederá con los procesos migratorios ya iniciados por los migrantes.

Esta amnistía migratoria permitía a los venezolanos, que están de manera irregular en ese país, poder regularizar su situación mediante un proceso para ajustar su estatus migratorio, sin ser sancionado.

La derogación firmada por Noboa ordena al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana "realizar las acciones pertinentes con el propósito de iniciar el proceso de denuncia del Estatuto Migratorio entre la República del Ecuador y el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela", el cual había sido ratificado en 2011 por el expresidente Rafael Correa.

Asimismo, la derogación deja sin efecto el proceso de regularización que, inicialmente, debía extenderse hasta mayo de 2025. La situación ha generando incertidumbre en los venezolanos en torno al futuro de los trámites ya iniciados.

La administración del mandatario ecuatoriano no ha emitido, hasta el momento, información oficial sobre el estatus de estas solicitudes, por lo que los migrantes venezolanos están, actualmente, en una situación de vulnerabilidad, a la espera de la difusión de una normativa secundaria que indique los pasos a seguir.

Recortes

El decreto que pone fin a la amnistía indica que Ecuador sufrió recortes y suspensiones de varias fuentes de financiamientos en materia migratoria, dinero que era administrado a través de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).

Con estos recursos se "financiaban el proceso de regularización de ciudadanos venezolanos que en el proceso anterior Virte 1 habían obtenido su certificado de permanencia migratoria", apunta el documento, según publicó NTN24.

