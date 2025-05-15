Venezolanos marcharon en Caracas para celebrar la llegada de la niña Maikelys Espinoza y defender el retorno de migrantes

Este jueves 15 de mayo, cientos de familias se movilizaron en Caracas para celebrar el rescate de la niña Maikelys Espinoza y festejar el Día Internacional de la Familia. La concentración también tuvo como objetivo exigir el retorno de los migrantes venezolanos en Estados Unidos y El Salvador.

El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Pedro Infante, expresó que la marcha representa la fuerza y la unión del pueblo venezolano.

En su intervención, indicó la importancia de garantizar la protección de los ciudadanos y enfatizó el papel de la mujer como pilar fundamental de la familia. Además, subrayó los esfuerzos del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en la defensa de los migrantes.

La movilización partió de la Plaza Morelos hasta el Palacio de Miraflores, donde los asistentes respaldaron las políticas de protección social impulsadas por el Ejecutivo nacional.

Durante el evento, se presentó un documento que fue entregado al jefe de Estado con propuestas de la iglesia cristiana evangélica orientadas a la creación del Código de la Familia y sus derechos.

Noticia al Día / VTV