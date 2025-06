Venezolanos ya pueden solicitar el Soat por 24 horas para circular con sus vehículos en Colombia

Los venezolanos ya pueden optar por el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) por 24 horas o más días a través de Seguros Mundial, única empresa que, por los momentos, aceptó emitir este tipo de documento en el vecino país.

Así lo informaron Lina Merchán y Víctor Méndez, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Arauca y director de la Cámara Colombo Venezolana Regional Oriente, respectivamente.

Merchán indicó que, por los momentos, Seguros Mundial es la única aseguradora que aceptó emitir este tipo de Soat, que fue avalado por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) en circular 013 que emitió el 17 de septiembre de 2024. No descarta que, con el tiempo, se unan otras empresas.

Desde este jueves, 6 de marzo, "la aseguradora está emitiendo el Soat por 24 horas o más días. Hay que dejar claro que un día es lo mínimo", precisó en entrevista vía telefónica con La Nación.

"Nosotros ayudamos a un empresario venezolano a sacar el Soat por dos días. Su carro es un Optra y le costó 15.100 pesos la póliza por 48 horas", recalcó la presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Arauca al instar a los interesados a tramitar el requisito con 24 horas o dos días de antelación.

Por su parte, Méndez señaló que este avance se traduce en «otro resultado de las cámaras binacionales, liderado por la Cámara de Arauca que insistió con el Ministerio del Transporte para que el Soat por un día sea una realidad». También remarcó la intervención del embajador de Colombia en Venezuela, Milton Rengifo.

Especificó que esta alternativa para los conductores venezolanos dará mayor tranquilidad a los ciudadanos que deseen pasar en su vehículo a Norte de Santander, impulsando así el turismo y el comercio en la zona: "Y, lo más importante, están amparados ante cualquier accidente".

Detalles

Merchán recordó que las autoridades de tránsito no pueden exigirle al viajero venezolano la tecnomecánica, pues se supone que no va estar tres meses o más dentro del territorio colombiano. Instó a los funcionarios a cumplir con el ABC de frontera para no ahuyentar a los visitantes.

"El conductor venezolano solo debe tener a la mano el documento de propiedad del vehículo, el Soat, la licencia (venezolana) y la cédula de identidad, pasaporte u otro permiso", explicó.

Méndez dejó por sentado que las cámaras siguen trabajando por constituir el Comité Intergremial Binacional.

Pasos para tramitar el Soat por 24 horas

El conductor venezolano (carro o moto) debe llamar al 01 – 8000 – 111 – 935 o + 57 (601) 327 47 12 / 13, opción 1 – 2 – 1 en el menú de atención para solicitar la compra por días para vehículos extranjeros.

Durante la llamada, el asesor le solicitará la placa del vehículo, tipo y número de identificación, número de celular y correo electrónico. De inmediato, le pedirá, vía correo, adjuntar los siguientes documentos: Tarjeta de propiedad del vehículo y documento de identidad.

Como tercer paso, el asesor le enviará al cliente la cotización del SOAT (desde los 6.000 pesos en adelante, dependiendo si es por un día o más), y el botón o link de pago. Actualmente, cuentan con varias opciones de pago como Nequi, Móvil, Rappi, Itaú, Bancolombia y otras más.

Una vez confirmados los datos y enviado el comprobante de pago, la aseguradora procede a la emisión de la póliza: el PDF del SOAT será enviado al correo del cliente. El SOAT empezará a regir a las 00 horas del día para el cual se compró.

Ejemplo, si el usuario hizo el procedimiento para usar el SOAT los días 7 y 8 de marzo, empieza a regir el 7 a las 12:00 a.m. y finaliza el 8 a las 11:59 p.m.

El horario de atención es de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., hora colombiana.

Noticia al Día/Con información de La Nación