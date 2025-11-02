Domingo 02 de noviembre de 2025
Venezuela campeón mundial de Robótica: La juventud hace brillar al país en Panamá

Una vez más, los jóvenes venezolanos dejan en alto el nombre de nuestro país, demostrando que el talento, la creatividad y la perseverancia no tienen fronteras. El evento, se realizó del 29 de octubre al 1° de noviembre en Panamá.

Por Candy Valbuena

Venezuela campeón mundial de Robótica: La juventud hace brillar al país en Panamá
Foto: Cortesía
El Team Venezuela de Robótica se alzó como campeón en el FIRST Global Challenge 2025 que se desarrolló en Panamá desde el pasado 29 de octubre.

Foto: Cortesía

Tanto el Team como la Universidad Rafael Belloso Chacín (URBE), anunciaron a través de sus redes sociales la gran noticia de un nuevo título para Venezuela y el Zulia. Participaron con el robot DELTA y se enfrentaron con estudiantes de más de 190 países.

Con orgullo y emoción, los jóvenes presentaron recientemente a su mejor representante en la competencia: "DELTA", un robot que no solo lleva metal y circuitos; lleva la esperanza y el ingenio de un país. Después del camino abierto por SIKI, la selección junto a su nueva creación se mostraron listos para afrontar los desafíos de la ingeniería global en Panamá y demostrar que la cooperación y la innovación son las herramientas más poderosas.

Foto: Reyhans Quiroz/Archivo

Una vez más, los jóvenes venezolanos dejan en alto el nombre de nuestro país, demostrando que el talento, la creatividad y la perseverancia no tienen fronteras.

El evento, se realizó del 29 de octubre al 1° de noviembre en Panamá, donde estudiantes de más de 190 países enfrentaron diversos desafíos relacionados con la robótica.

Foto: URBE en Ig

Foto: Cortesía

Foto: Cortesía

Foto: Reyhans Quiroz/Archivo

