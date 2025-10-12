Domingo 12 de octubre de 2025
Venezuela conmemora en el Panteón Nacional el 533 aniversario de la Resistencia Indígena

La ministra para los Pueblos Indígenas, Clara Vidal, presidió el solemne acto, donde se realizó el ritual de izado de la bandera nacional en el Foro Libertador

Por Christian Coronel

El Panteón Nacional fue el escenario de una significativa declaración histórica este domingo, con motivo de los 533 años de la Resistencia Indígena.

Las autoridades venezolanas transformaron el tradicional acto de izada de la bandera en una plataforma para "reforzar la narrativa antiimperialista del estado y reivindicar la lucha de los pueblos originarios".

La ministra para los Pueblos Indígenas, Clara Vidal, presidió el solemne acto, donde se realizó el ritual de izado de la bandera nacional en el Foro Libertador. En un gesto simbólico, la bandera fue entregada a los cadetes de la Academia Militar.

Durante la ceremonia, se colocó una ofrenda floral ante el sarcófago de Simón Bolívar, extendiéndose también a los restos simbólicos de los caciques Guaicaipuro y Apacuana.

En su discurso, la ministra Vidal rechazó la conmemoración de la llegada de los europeos, describiéndola como un "hito de persistencia". Afirmó: "Hoy no celebramos el inicio de una era colonial, sino la resistencia de una memoria ancestral que se niega a ser borrada".

La intervención de Vidal también abordó el presente, denunciando un "asedio" contemporáneo a la soberanía nacional por parte del gobierno estadounidense y sus aliados.

Estableció una comparación entre los barcos de 1492 y las tensiones actuales, afirmando: "Hoy, en pleno siglo XXI, quieren repetir la misma historia de esos barcos, que en 1492 llegaron con la cruz, y hoy estamos frente a otros barcos, pero con misiles, y aquí estamos dispuestos en ofensiva permanente".

El evento contó con la presencia de varios ministros, incluyendo al de Cultura, Ernesto Villegas; el de Agricultura y Tierras, Julio León Heredia; el de Comunas, Ángel Prado; y la ministra para la Mujer, Yelitze Santaella.

