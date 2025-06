Venezuela creará Ley sobre la Organización Internacional de Mediación

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, afirmó que su país será pionero en la creación de la Ley sobre la Organización de Mediación Internacional, a la que ingresó esta semana junto a países progresistas del mundo.

Nace una nueva organización para la mediación internacional y la hemos suscrito, y me ha dicho el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, que mañana (martes) entra a debate nacional en la AN y muy pronto Venezuela, quizás, será el primer país del mundo en aprobarla, como manda la Constitución, y será una ley de la República”, indicó Nicolás Maduro durante el programa semanal Con Maduro+.

El jefe de Estado explicó que la adhesión del país suramericano a la Organización Internacional para la Mediación es una gran noticia para el futuro de la humanidad.

“Impresionante, una gran noticia para el futuro de la creación de una nueva organización de mediación promovida por China y que comienza a recibir acogida de los países del mundo”, añadió el mandatario venezolano.

También manifestó que esta organización internacional tiene el objetivo de buscar la resolución de conflictos y se fundamenta en el respeto a la autodeterminación de los pueblos. Acotó que el organismo promoverá que los países puedan ir a mediar conflictos de carácter comercial, político, social o de cualquier carácter.

“Venezuela es parte de la creación de este organismo, promovida por China, para que los países puedan mediar conflictos de cualquier carácter. Venezuela es una vez más pionera en la creación de espacios para la mediación internacional”, celebró el presidente Maduro.

La diputada de la Asamblea Nacional (AN), Ilenia Medina, mencionó que este 3 de junio se presentará ante la Asamblea Nacional el proyecto referente a la adhesión de Venezuela en la Organización Internacional de Mediación.

Noticia al Día/VTV/Telesur