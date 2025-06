Venezuela dejaría de percibir 3.100 millones de dólares este año tras cese de operaciones de Chevron: Asegura el economista Asdrúbal Oliveros

La revocatoria de la licencia de Chevron que le permitía operar en Venezuela sigue generando reacciones, ante esto, el economista Asdrúbal Oliveros comentó este miércoles, 05 de marzo que el país dejará de percibir 3 mil 100 millones de dólares por esta medida.

El especialista afirmó que la acción afectaría el destino de 305 mil barriles, los cuales deberán ir a otros mercados generando pérdidas que antes no existían.

“Ese crudo nuevamente irá a Asia, pero vendido en condiciones más difíciles, con descuentos muy importante con lo cual, el efecto neto es de 3 mil 100 millones de dólares que el país dejaría de percibir este año. Digo neto, porque la parte de la deuda que se tenía con Chevron no continuará pagándose y haces caja con esa parte”, expresó en una entrevista para el Circuito Éxitos de Unión Radio.

Tal como había explicado en días anteriores, los recursos que generaba la empresa norteamericana se dividían en tres partes: pago de deuda con la compañía, reinversión y liquidación de divisas para las importaciones del sector privado.

Sobre ese último punto, Oliveros detalló que el 40 % de los dólares que recibía el mercado cambiario provenía de Chevron.

“Estamos hablando de 2 mil 250 millones de dólares. Esa porción este año no la tendremos de manera directa y vamos a depender discrecionalmente del flujo que el Gobierno decida… Si no hay cambio en la política cambiaria, esperaríamos un aumento de brecha y más presión de devaluación en la tasa paralela con el efecto que eso tiene en términos de inflación”.

Afirmó que esta nueva realidad afecta a la frágil economía del país y que no se puede pasar por alto, ni mucho menos negar.

"Quien lo haga, no entiende las dimensiones de la fragilidad de la economía. Hay gente que dice que no se puede estar peor, pero no es verdad. En economía, siempre se puede estar peor".

Próximas medidas

Oliveros recomendó al Estado ser más flexible con su política económica para apaciguar los efectos de la medida

"Creo que la dolarización informal y caótica puedes usarla a tu favor. Podrías ayudar a bajar la presión del mercado cambiario suspendiendo el ITGF, permitiendo la transferencia de divisas entre bancos, bajando la fiscalización del pago de divisas. Lo otro es revisar el tema impositivo para permitir o fomentar que las empresas produzcan más acá… la política de encaje", concluyó.

Noticia al Día/Con información de UR