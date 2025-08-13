Venezuela desfiló previo a su debut en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas en Williamsport

Con alegría, música y banderas ondeando al viento, las delegaciones participantes en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas 2025 desfilaron sobre el diamante del estadio en Williamsport, durante el tradicional acto inaugural que marca el inicio del torneo infantil más importante del béisbol mundial.

Los equipos provenientes de 20 regiones del planeta compartieron en un ambiente de camaradería y celebración, donde el deporte se convirtió en puente cultural. Venezuela, representada por los Cardenales de Lara, desfiló con orgullo junto a países como Japón, México, Australia, Canadá, Panamá y las delegaciones estadounidenses.

Previo al desfile se llevó a cabo el picnic de bienvenida, donde los jóvenes peloteros tuvieron la oportunidad de conocerse, intercambiar saludos y vivir la experiencia única de representar a sus naciones en un evento que trasciende lo competitivo.

La Serie Mundial de Pequeñas Ligas, presentada por T-Mobile, se disputará del 13 al 25 de agosto en el complejo Howard J. Lamade Stadium y Volunteer Stadium. Venezuela debutará este miércoles ante Puerto Rico a la 1.00 pm., con transmisión de ESPN.

