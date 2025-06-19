Venezuela designada nueva presidenta del Consejo Ministerial del Fondo OPEP

Venezuela ha sido designada como la nueva presidenta del Consejo Ministerial del Fondo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) para el Desarrollo Internacional (OFID) para el período 2025-2026.

La decisión fue anunciada durante la 46ª Reunión del Consejo Ministerial, donde estuvieron presentes la ministra de Economía y Finanzas, Anabel Pereira, y el gobernador alterno, Eduardo Ramírez.

La asunción de Venezuela a la presidencia del Consejo Ministerial representa una oportunidad para fortalecer alianzas estratégicas y avanzar en una agenda global de desarrollo. Este nombramiento consolida la posición del país como un actor relevante dentro del Fondo OPEP y en el panorama financiero global.

El OFID, establecido el 28 de enero de 1976, tiene como misión principal financiar proyectos de desarrollo en países con ingresos bajos y medios que no son parte de la organización. A través de este fondo, se han llevado a cabo importantes iniciativas enfocadas en mejorar la infraestructura, la educación, la salud y el acceso a recursos esenciales en diversas partes del mundo.