Lunes 03 de noviembre de 2025
Al Dia

Venezuela encabezó solicitudes de asilo en países desarrollados en 2024: Según la OCDE

Con casi 245 mil solicitantes de asilo en 2024, Venezuela se situó a la cabeza de los países de origen dentro de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), seguida de Colombia con unos 157 mil solicitantes, señala el informe.

Por Candy Valbuena

Venezuela encabezó solicitudes de asilo en países desarrollados en 2024: Según la OCDE
Migrantes venezolanos caminan en caravana para intentar llegar a EE.UU. Foto: EFE/Juan Manuel Blanco/Archivo
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Venezuela encabezó las solicitudes de asilo en 2024 procedentes de América Latina, una región que colocó a nueve de sus países entre los principales demandantes en naciones desarrolladas, seguido de Colombia, según un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) publicado este lunes, 3 de noviembre.

Con casi 245 mil solicitantes de asilo en 2024, Venezuela se situó a la cabeza de los países de origen dentro de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), seguida de Colombia con unos 157 mil solicitantes, señala el informe.

México (85 mil solicitantes), Haití (84 mil), Nicaragua (82 mil), Honduras (79 mil), Perú (59 mil), Ecuador (53 mil) y Guatemala (49 mil) también se encuentran entre los 15 principales países de origen de los solicitantes de asilo en la OCDE el año pasado.

La mayoría de las peticiones procedentes de América Latina se dirigieron a Estados Unidos, que concentró más de la mitad de las solicitudes de asilo registradas en los 38 países de la OCDE, según la organización.

En el caso de España, más del 60 % de solicitantes de asilo eran oriundos de Venezuela y Colombia.

Por otra parte, la OCDE indica en su informe que los flujos migratorios hacia sus países miembros disminuyeron ligeramente (-4 %) en 2024, pero se mantuvieron en un nivel elevado.

Los países desarrollados registraron 6,2 millones de nuevos inmigrantes "permanentes" (incluidas las personas con permiso de residencia y los ciudadanos europeos). En 2023, año récord, fueron 6,5 millones.

A pesar de este primer descenso tras tres años consecutivos de aumento, los desplazamientos de población se mantienen en un nivel "históricamente alto" (un 15 % por encima de los niveles de 2019, antes de la pandemia de covid), señala la organización.

La migración familiar siguió siendo el principal motivo de migración permanente hacia los países de la OCDE, mientras que la relacionada con el trabajo disminuyó considerablemente (-21 %), tras un aumento "sostenido" desde 2020.

En promedio, casi el 77 % de los inmigrantes estaban activos en el mercado laboral y menos del 10 % estaban desempleados en 2024.

Concentración en cinco países

La mitad de la migración hacia los países de la OCDE se concentró en cinco países.

En 2024, solo Estados Unidos acogió a 1,42 millones de nuevos inmigrantes permanentes, mientras que Alemania (586 mil nuevos inmigrantes), Canadá (484 mil), Reino Unido (436 mil) y España (368 mil) acogieron entre el 7 % y el 11% del total cada uno.

El ligero descenso de los flujos migratorios hacia los países de la OCDE concierne especialmente a los países de la Unión Europea (-12 % en Alemania, -13 % en Suecia, -29 % en Eslovenia) y, de manera más significativa, al Reino Unido (-41 %).

Lee también: Más de 200 mil venezolanos han regularizado su situación en España mediante el arraigo 

Noticia al Día/Con información de AFP

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Murió la sexagenaria del fuerte choque entre un carrito porpuesto contra un camión cisterna en Pomona

Murió la sexagenaria del fuerte choque entre un carrito porpuesto contra un camión cisterna en Pomona

Monseñor Felipe Rincón González presidió el funeral de José Gregorio Hernández: A un paso de ser beatificado

Monseñor Felipe Rincón González presidió el funeral de José Gregorio Hernández: A un paso de ser beatificado

Templo San Felipe Neri (Por el Dr. Reyber Parra Contreras)

Templo San Felipe Neri (Por el Dr. Reyber Parra Contreras)

Tigres rugió más fuerte en el Monumental y doblegó a Leones

Tigres rugió más fuerte en el Monumental y doblegó a Leones

Tiburones sorprendió al Magallanes en Valencia

Tiburones sorprendió al Magallanes en Valencia

3 de noviembre. Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar

3 de noviembre. Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar

Bravos dejó en el terreno a Cardenales para dividir honores en la isla

Bravos dejó en el terreno a Cardenales para dividir honores en la isla

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 3 de noviembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 3 de noviembre de 2025

Titulares de la prensa nacional para este lunes 3 de noviembre

Titulares de la prensa nacional para este lunes 3 de noviembre

Ángela Aguilar envía mensajes a quienes no la soportan

Ángela Aguilar envía mensajes a quienes no la soportan

Femicidios en Venezuela: Cuando la violencia y la muerte acechan en el hogar

Femicidios en Venezuela: Cuando la violencia y la muerte acechan en el hogar

Sicarios mataron a hombre frente a un taller mecánico en Baralt

Sicarios mataron a hombre frente a un taller mecánico en Baralt

Durant lidera contundente victoria de los Rockets ante Celtics

Durant lidera contundente victoria de los Rockets ante Celtics

Pistons superó a Mavericks en México

Pistons superó a Mavericks en México

Natti Natasha presenta a su segunda hija, Dominique Isabelle

Natti Natasha presenta a su segunda hija, Dominique Isabelle

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Un hombre muerto tras explotar parte de una residencia en Los Robles

Un hombre muerto tras explotar parte de una residencia en Los Robles

El Centro Comercial Montielco invita a su gran Parrandón Navideño este jueves 6-Nov

El Centro Comercial Montielco invita a su gran Parrandón Navideño este jueves 6-Nov

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 3 de noviembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 3 de noviembre de 2025

Y así fue como Andrés dejó de ser príncipe y quedó fuera del registro de la realeza británica

Y así fue como Andrés dejó de ser príncipe y quedó fuera del registro de la realeza británica

La desgracia del príncipe Andrés

La desgracia del príncipe Andrés

Noticias Relacionadas

Al Dia

Venezuela encabezó solicitudes de asilo en países desarrollados en 2024: Según la OCDE

Con casi 245 mil solicitantes de asilo en 2024, Venezuela se situó a la cabeza de los países de origen dentro de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), seguida de Colombia con unos 157 mil solicitantes, señala el informe.
Al Dia

Sobre la posibilidad de que EEUU entre en guerra contra Venezuela Trump reiteró: "No lo creo"

Más de 15 ataques estadounidenses contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico han causado la muerte de al menos 65 personas en las últimas semanas, siendo el más reciente el sábado.
Deportes

El venezolano Juan Pablo Dos Santos desafió los límites en el Maratón de Nueva York

El atleta venezolano Juan Pablo Dos Santos completó el Maratón de Nueva York con dos prótesis, tardando más de 15 horas en recorrer los 42 km. Su hazaña se convirtió en un símbolo de superación y resiliencia.
Al Dia

La venezolana Rosa Martínez conquistó un bronce histórico en el mundial de triatlón en Viña del Mar

La venezolana logró bronce en Viña del Mar 2025, que significó su primer podio en Copa del Mundo, logrando una hazaña histórica para el deporte nacional

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025