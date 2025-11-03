Venezuela encabezó solicitudes de asilo en países desarrollados en 2024: Según la OCDE

Venezuela encabezó las solicitudes de asilo en 2024 procedentes de América Latina, una región que colocó a nueve de sus países entre los principales demandantes en naciones desarrolladas, seguido de Colombia, según un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) publicado este lunes, 3 de noviembre.

Con casi 245 mil solicitantes de asilo en 2024, Venezuela se situó a la cabeza de los países de origen dentro de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), seguida de Colombia con unos 157 mil solicitantes, señala el informe.

México (85 mil solicitantes), Haití (84 mil), Nicaragua (82 mil), Honduras (79 mil), Perú (59 mil), Ecuador (53 mil) y Guatemala (49 mil) también se encuentran entre los 15 principales países de origen de los solicitantes de asilo en la OCDE el año pasado.

La mayoría de las peticiones procedentes de América Latina se dirigieron a Estados Unidos, que concentró más de la mitad de las solicitudes de asilo registradas en los 38 países de la OCDE, según la organización.

En el caso de España, más del 60 % de solicitantes de asilo eran oriundos de Venezuela y Colombia.

Por otra parte, la OCDE indica en su informe que los flujos migratorios hacia sus países miembros disminuyeron ligeramente (-4 %) en 2024, pero se mantuvieron en un nivel elevado.

Los países desarrollados registraron 6,2 millones de nuevos inmigrantes "permanentes" (incluidas las personas con permiso de residencia y los ciudadanos europeos). En 2023, año récord, fueron 6,5 millones.

A pesar de este primer descenso tras tres años consecutivos de aumento, los desplazamientos de población se mantienen en un nivel "históricamente alto" (un 15 % por encima de los niveles de 2019, antes de la pandemia de covid), señala la organización.

La migración familiar siguió siendo el principal motivo de migración permanente hacia los países de la OCDE, mientras que la relacionada con el trabajo disminuyó considerablemente (-21 %), tras un aumento "sostenido" desde 2020.

En promedio, casi el 77 % de los inmigrantes estaban activos en el mercado laboral y menos del 10 % estaban desempleados en 2024.

Concentración en cinco países

La mitad de la migración hacia los países de la OCDE se concentró en cinco países.

En 2024, solo Estados Unidos acogió a 1,42 millones de nuevos inmigrantes permanentes, mientras que Alemania (586 mil nuevos inmigrantes), Canadá (484 mil), Reino Unido (436 mil) y España (368 mil) acogieron entre el 7 % y el 11% del total cada uno.

El ligero descenso de los flujos migratorios hacia los países de la OCDE concierne especialmente a los países de la Unión Europea (-12 % en Alemania, -13 % en Suecia, -29 % en Eslovenia) y, de manera más significativa, al Reino Unido (-41 %).

Noticia al Día/Con información de AFP