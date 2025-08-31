Venezuela entre las mejores selecciones del continente en el XXXIV Panamericano Juvenil de Karate

La selección juvenil de karate de Venezuela marcó una destacada participación en el XXXIV Campeonato Panamericano Paraguay 2025, al ubicarse entre las tres mejores naciones del continente. Con una actuación histórica, el equipo nacional se consolidó como potencia emergente en el tatami internacional con 25 medallas cosechadas.

La delegación estuvo integrada por 75 atletas, acompañados por entrenadores, dirigentes, delegados y colaboradores, en una muestra de trabajo articulado que refleja el compromiso institucional con el desarrollo deportivo.

A lo largo del torneo, Venezuela sumó cinco medallas de oro, seis de plata y 14 de bronce, alcanzando el tercer lugar del medallero general en territorio guaraní.

El tricolor nacional ondeó con orgullo en cada combate, respaldado por una estructura técnica que potencia el talento juvenil y proyecta al karate venezolano como referente continental.