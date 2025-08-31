Domingo 31 de agosto de 2025
Venezuela entre las mejores selecciones del continente en el XXXIV Panamericano Juvenil de Karate

La delegación nacional alcanzó 25 medalla en el torneo

Por Daniel García

Venezuela entre las mejores selecciones del continente en el XXXIV Panamericano Juvenil de Karate
La selección juvenil de karate de Venezuela marcó una destacada participación en el XXXIV Campeonato Panamericano Paraguay 2025, al ubicarse entre las tres mejores naciones del continente. Con una actuación histórica, el equipo nacional se consolidó como potencia emergente en el tatami internacional con 25 medallas cosechadas.

La delegación estuvo integrada por 75 atletas, acompañados por entrenadores, dirigentes, delegados y colaboradores, en una muestra de trabajo articulado que refleja el compromiso institucional con el desarrollo deportivo.

A lo largo del torneo, Venezuela sumó cinco medallas de oro, seis de plata y 14 de bronce, alcanzando el tercer lugar del medallero general en territorio guaraní.

El tricolor nacional ondeó con orgullo en cada combate, respaldado por una estructura técnica que potencia el talento juvenil y proyecta al karate venezolano como referente continental.

Equipo de Messi y Suárez debuta triunfando en el fútbol uruguayo

Shakira y Antonio de la Rúa: crecen los rumores de reconciliación tras nueva aparición en concierto en México

¡Por segundo día! Maikel García la vuelve a botar en triunfo de Kansas City

"Ay qué noche tan preciosa": El himno de cumpleaños que nació de un capricho y recorre el mundo

Asesinado primer ministro hutí Ahmed al-Rahawi

Eduardo Rodríguez dejó en blanco a los Dodgers y comandó el triunfo de Cascabeles

Hutíes allanaron oficinas de dos agencias de la ONU en Yemen

Falleció la

Abusó sexualmente a su sobrina de 7 años y está tras la rejas en San Francisco

Punto Fijo será sede de workshop sobre cáncer en mascotas

Fiscalía mexicana impugnó libertad condicional de Julio César Chávez Jr.

Capturado en Bogotá otro presunto implicado en el asesinato del senador colombiano Miguel Uribe Turbay

Varias personas heridas dejó choque entre un vehículo y una moto en vía a La Cañada de Urdaneta

Elías Díaz pegó dos tablazos en triunfo de Padres

Obispo Ramos de Lora en Mérida se movilizó en defensa de la Soberanía y la Paz

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Murió bebé de nueve meses tras ser brutalmente golpeado por su padre en Barinas

Hallan sin vida a Valeria Afanador, la niña que había desaparecido en Cajicá

Hallan muerta a adolescente en la casa de su novio en Portuguesa

Este sábado 30-Ago se realizó la boda del venezolano Leopoldo Maduro Vollmer con la princesa María Carolina

"¡Buenas noches, Poliedro!": Niña estadounidense conmueve las redes con mensaje a Maite Delgado

Al Dia

Mirla Castellanos: “Uno se busca su destino, su suerte”

Es una artista que engalanó la televisión venezolana y el certamen del Miss Venezuela en sus años de mayor esplendor
Deportes

Equipo de Messi y Suárez debuta triunfando en el fútbol uruguayo

El Deportivo LSM celebró su primer triunfo oficial en la Divisional D del fútbol uruguayo, marcando el inicio de una nueva etapa competitiva con respaldo internacional.
Al Dia

Cicpc alerta sobre estafadores que se hacen pasar por comisarios

El Cicpc ha instado a la ciudadanía a tomar precauciones
Deportes

¡Por segundo día! Maikel García la vuelve a botar en triunfo de Kansas City

El de La Sabana acumula 15 batazos de vuelta completa, y comando la remontada de su equipo ante los Tigres


