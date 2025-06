Venezuela es el tercer país en exportar genética ganadera en América Latina: "No dependemos de sanciones", aseguró Maduro

El presidente Nicolás Maduro, señaló que Venezuela es el tercer país en exportar genética ganadera en América Latina.

Al tiempo que resaltó que Brasil ocupa el primer puesto, mientras que Colombia está en el segundo lugar.

"Somos el tercer país exportador en genética ganadera en América Latina. Está de primero Brasil, Colombia y Venezuela. La ciencia siempre tiene que estar al servicio del desarrollo", acotó en la 48° Feria Nacional del Cebú y sus cruces, desde el parque Simón Bolívar, ubicado en la Base Aérea Francisco de Miranda, en La Carlota, en el estado Miranda.

El mandatario apuntó que el rebaño bovino de la nación se ubica en 14 millones 500 mil cabezas de ganado: "Contamos con siete tipos de razas que se adaptan perfectamente a las condiciones de nuestro país".

En cuanto a la producción de leche en Venezuela, destacó que ésta está en los 3 millones 500 mil litros al día.

Igualmente, puntualizó que "no dependemos de sanciones, no dependemos de bloqueo, no dependemos de amenazas. Nosotros tenemos la mente clara, producir, producir, producir. Venezuela lo tiene todo. No necesitamos de nadie", según reseñó el diario Últimas Noticias.

