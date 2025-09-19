Venezuela escala una posición en el ranking mundial de beisbol

La selección masculina de beisbol de Venezuela continúa consolidando su presencia internacional al escalar una posición en el Ranking Mundial de Beisbol Masculino publicado por la Confederación Mundial de Béisbol y Softbol (WBSC), ubicándose ahora en el quinto lugar con 3.612 puntos, superando a México.

Este avance refleja el sólido desempeño del equipo venezolano en competencias recientes. La progresión en el ranking también responde a la consistencia del programa nacional en torneos juveniles e infantiles y clasificatorios internacionales.

El nuevo top 5 del ranking lo encabeza Japón (6.646 pts), seguido por China Taipei (5.086 pts), Estados Unidos (4.283 pts), Corea del Sur (4.169 pts) y ahora Venezuela (3.612 pts).

