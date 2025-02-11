Venezuela exportó 525 mil barriles de asfalto durante el mes de enero: Un 53 % más que en diciembre de 2024

Según un informe sobre la actividad en los puertos petroleros del Centro de Refinación de Paraguaná, en Falcón, el pasado mes de enero Venezuela comercializó con la empresa Global Oil Management Group 525 mil barriles de AC-30, un cemento asfáltico derivado del petróleo.

Esta cantidad representa un incremento de 53,71% en relación a los 243 mil barriles exportados por el país en diciembre de 2024, indica el informe sobre el centro de refinación operado por Petróleos de Venezuela S.A (Pdvsa).

El reporte detalla que Global Oil Management Group levantó cinco cargamentos en el Centro Refinador Paraguaná, destinando el 92% de los 525 mil barriles a Portland, Baltimore y New Haven en Estados Unidos y el restante a Puerto Cortés en Honduras.

En 2024, la empresa con sede en Estados Unidos levantó cargamentos de AC-30 por un total de 732 mil barriles en 10 cargamentos, nueve de ellos con destino al país norteamericano y uno a República Dominicana, según un reporte de S&P Global.

Los cargamentos de Global Oil han aumentado progresivamente desde diciembre de 2023, cuando trasladó 85 mil barriles de AC-30 a Perth Amboy, indica una nota de Diario Tal Cual.

Lee también: Exportaciones de petróleo de Venezuela aumentaron 12 % en el 2023

Noticia al Día/Con información de Tal Cual/B y N