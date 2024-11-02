Venezuela insta a la Cancillería de Brasil a evitar que se deterioren las relaciones diplomáticas

El Ministerio de Exteriores de Venezuela, Yvan Gil, instó este sábado a la Cancillería de Brasil a desistir de inmiscuirse en "temas que solo competen a los venezolanos", luego que Itamaraty dijera en un comunicado que el interés del gobierno brasileño en el proceso electoral venezolano se debe a su papel como testigo en los Acuerdos de Barbados.

"El Gobierno de Venezuela halla inentendible el reciente comunicado redactado por la cancillería brasileña (Itamaraty) en el cual trata de engañar a la comunidad internacional", expresa el texto.

La cancillería venezolana, desmintió que Brasil fuera testigo de los Acuerdos de Barbados y denuncia que lo expresado públicamente por este país, destaca la diplomacia venezolana, "se trata de una artimaña que debe cesar de manera inmediata".

"El argumento de Itamaraty autodenominándose testigos de los Acuerdos de Barbados carece de veracidad (…) los referidos acuerdos fueron exclusivamente desarrollados por venezolanos", afirma Venezuela.

La cancillería a cargo de Yvan Gil, exhorta a la burocracia de Itamaraty a evitar que se deterioren las relaciones diplomáticas entre ambos países "para lo cual debe asumir una conducta profesional y diplomática respetuosa, tal cual como ha demostrado Venezuela a través de su política exterior".

Globovisión