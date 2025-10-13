Venezuela insta a mantener la movilización mundial hasta lograr una paz justa para Palestina

Este lunes, 13 de octubre Venezuela instó a la comunidad internacional a mantener la movilización mundial hasta lograr "paz justa y duradera para Palestina". Además, fijó esta posición ante los recientes avances en las negociaciones que involucran a la Organización de Resistencia Político-Militar Hamás, las autoridades palestinas y el Gobierno de Israel.

A través de un comunicado publicado en redes sociales, el canciller de la República, Yván Gil, destacó que la movilización popular internacional, junto a la presión política y diplomática global, incluida la de los Estados y pueblos árabes y musulmanes del mundo, han sido "decisivas para abrir este proceso".

Asimismo, afirma que esta movilización debe continuar hasta que "se cumplan plenamente los mandatos de la legalidad internacional", en particular las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que exigen la retirada de las fuerzas de ocupación de los territorios invadidos en 1967 y la creación del del Estado de Palestina con Jerusalén Oriental como su capital.

