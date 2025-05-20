Lunes 25 de agosto de 2025
Al Dia

Venezuela libera a estadounidenses tras extensión de la licencia de Chevron

Por 60 días Estados Unidos extendió la licencia

Por María Briceño

Venezuela libera a estadounidenses tras extensión de la licencia de Chevron
Foto: agencia
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Este martes 20 de mayo, el gobierno de Estados Unidos y Venezuela han reiniciado las conversaciones de negocio, y tras la decisión de extender la licencia de Chevron por 60 días, se concretó la liberación de un ciudadano estadounidense detenido en Caracas.

La información la dio a conocer la periodista Laura Loomer, quie reveló detalles sobre la identidad del excarcelado a través de su cuenta en X.

De acuerdo a Loomer, el ciudadano identificado como Joseph es un veterano condecorado de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Trabajó en Sudamerica en la industria de servicios de alimentación y recibiendoo atención médica.

La familia de Joseph se preocupó al perder contacto con él en noviembre de 2024. Durante varios meses, no pudieron contactarlo ni averiguar dónde podría estar.

No fue hasta principios de febrero de 2025 que el Departamento de Estado se comunicó con la familia para informarles sobre la detención de Joseph en Venezuela.

Las conversaciones entre Washington y Caracas se produjeron en Antigua, lugar donde se hizo la entrega del ciudadano norteamericano, y se espera que haya un pronunciamiento oficial en próximas horas.

Lee también:

Noticia al Día

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Independiente expulsa a 25 barras involucrados en ataques a hinchas de U de Chile

Independiente expulsa a 25 barras involucrados en ataques a hinchas de U de Chile

Sin Neymar ni Vinicius: Brasil anunció sus convocados para la última doble fecha de Eliminatorias

Sin Neymar ni Vinicius: Brasil anunció sus convocados para la última doble fecha de Eliminatorias

La Bandera de Maracaibo (por el Dr. Reyber Parra Contreras)

La Bandera de Maracaibo (por el Dr. Reyber Parra Contreras)

Estar sin celular por 72 horas produce inquietud, ira o dificultad para concentrarse, según investigadores

Estar sin celular por 72 horas produce inquietud, ira o dificultad para concentrarse, según investigadores

Rumoran que Cazzu y Noriel andan en amoríos

Rumoran que Cazzu y Noriel andan en amoríos

Reportan un tirador activo en la universidad estadounidense de Arkansas

Reportan un tirador activo en la universidad estadounidense de Arkansas

Djokovic debutó con victoria en el US Open tras pasar por problemas físicos

Djokovic debutó con victoria en el US Open tras pasar por problemas físicos

Eduard Bello sentenció el triunfo de Universidad Católica ante Unión Española

Eduard Bello sentenció el triunfo de Universidad Católica ante Unión Española

Presentaron “El Cohete” Maracucho de Augusto Pradelli

Presentaron “El Cohete” Maracucho de Augusto Pradelli

Sector avícola garantiza abastecimiento nacional y estabilidad en los precios

Sector avícola garantiza abastecimiento nacional y estabilidad en los precios

Sureñas pegó primero en la final de sóftbol femenino de la Copa Proyecto Deporte Soy

Sureñas pegó primero en la final de sóftbol femenino de la Copa Proyecto Deporte Soy

Perdió la vida al lanzarse de un autobús en marcha que se estaba incendiando

Perdió la vida al lanzarse de un autobús en marcha que se estaba incendiando

Neymar se lesiona nuevamente en vísperas de convocatoria de Brasil para cierre de Eliminatorias

Neymar se lesiona nuevamente en vísperas de convocatoria de Brasil para cierre de Eliminatorias

Ranger Suárez lanzó una joya para apuntarse su décimo triunfo

Ranger Suárez lanzó una joya para apuntarse su décimo triunfo

Rockies de Colorado es el primer equipo eliminado de la temporada en las Grandes Ligas

Rockies de Colorado es el primer equipo eliminado de la temporada en las Grandes Ligas

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Documentos que debes tener para circular en Venezuela según el reglamento del INTT

Documentos que debes tener para circular en Venezuela según el reglamento del INTT

Maduro:

Maduro: "Nadie tocará a Venezuela"

Liberan a 13 presos políticos y dan arresto domiciliario al exalcalde Rafael Ramírez

Liberan a 13 presos políticos y dan arresto domiciliario al exalcalde Rafael Ramírez

No duerme desde hace dos años debido a un raro e indescifrable trastorno

No duerme desde hace dos años debido a un raro e indescifrable trastorno

Primeros buques con crudo venezolano llegan a EEUU tras renovación de licencia de Chevron

Primeros buques con crudo venezolano llegan a EEUU tras renovación de licencia de Chevron

Noticias Relacionadas

Al Dia

Este 25 de agosto se cumplen 13 años de la tragedia de Amuay

Ocasionó según cifras oficiales la muerte de unas 55 personas y 156 resultaron heridas.
Internacionales

Trump: "Ya no gastamos dinero en Ucrania"

"Ya no gastamos dinero en Ucrania. Nos estaba estafando un presidente que no sabía lo que hacía", aseguró Trump ante la prensa, refiriéndose a su predecesor, Joe Biden
Al Dia

Zuliano Elías Díaz tronó para ubicarse entre los receptores venezolanos con más vuelacercas en Grandes Ligas

El estacazo del zuliano significó el sexto en la presente temporada de Grandes Ligas
Entretenimiento

Gene Simmons, el icónico "The Demon" de Kiss celebra 76 años de vida

Nacido en Haifa, Israel, en 1949 como Chaim Witz, Simmons es reconocido mundialmente como el bajista, vocalista y cofundador de la legendaria banda Kiss

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025