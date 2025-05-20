Venezuela libera a estadounidenses tras extensión de la licencia de Chevron

Este martes 20 de mayo, el gobierno de Estados Unidos y Venezuela han reiniciado las conversaciones de negocio, y tras la decisión de extender la licencia de Chevron por 60 días, se concretó la liberación de un ciudadano estadounidense detenido en Caracas.

La información la dio a conocer la periodista Laura Loomer, quie reveló detalles sobre la identidad del excarcelado a través de su cuenta en X.

De acuerdo a Loomer, el ciudadano identificado como Joseph es un veterano condecorado de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Trabajó en Sudamerica en la industria de servicios de alimentación y recibiendoo atención médica.

La familia de Joseph se preocupó al perder contacto con él en noviembre de 2024. Durante varios meses, no pudieron contactarlo ni averiguar dónde podría estar.

No fue hasta principios de febrero de 2025 que el Departamento de Estado se comunicó con la familia para informarles sobre la detención de Joseph en Venezuela.

Las conversaciones entre Washington y Caracas se produjeron en Antigua, lugar donde se hizo la entrega del ciudadano norteamericano, y se espera que haya un pronunciamiento oficial en próximas horas.

