Venezuela se mete por primera vez en el Mundial de voleibol femenino U-17

Con una contundente victoria 3-0 sobre Colombia, nuestra selección nacional selló su pase a las semifinales del Campeonato Sudamericano Sub-17, que se disputa en Lima, Perú. Este triunfo no solo refleja el excelente nivel futbolístico y la cohesión del equipo, sino que también garantiza su clasificación al Mundial Sub-17, que se celebrará en Santiago de Chile del 5 al 15 de agosto de 2026.

El desempeño del conjunto nacional ha sido sobresaliente a lo largo del torneo, demostrando talento, disciplina y una gran capacidad de adaptación frente a rivales de alto nivel. La victoria frente a Colombia, uno de los equipos más competitivos del campeonato, reafirma el compromiso de nuestros jóvenes futbolistas con el sueño mundialista.

Ahora, con la mirada puesta en las semifinales, el equipo continúa su preparación con entusiasmo y determinación, sabiendo que cada paso los acerca más a levantar el trofeo continental y llegar en óptimas condiciones al escenario global en Chile.