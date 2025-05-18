En la décima edición del Global Big Day, evento anual de observación de aves que se celebra el segundo sábado de mayo; Venezuela alcanzó el quinto lugar en el ránking mundial con el registro de 886 aves observadas, cinco nuevas especies y una participación de 5 mil personas. Con este balance se fortalece la oferta venezolana para el turismo receptivo.

La ingente biodiversidad cautivó a miles de expertos nacionales e internacionales, quienes se desplegaron en los espacios naturales del territorio nacional. Táchira, Bolívar, Mérida, Trujillo y Aragua fueron los estados con más especies catalogadas. La entidad trujillana lideró la lista con mil 253 reportes de pájaros y alcanzó el cuarto lugar nacional con 320 especies registradas.

El catálogo nacional se enriquece con el hallazgo de la agachadiza gigante, el cuco ardilla menor, el busardo aliancho, la tangara del paraíso y la cotorra de Kramer. Esta investigación contó con la participación de la ministra de Turismo, Leticia Gómez, quien destacó la importancia de promover la ciencia participativa y sensibilizar a los avistadores acerca del valor científico que tienen estos animales y su importancia en el equilibrio en el ambiente.

El Global Big Day estuvo organizado por el Ministerio del Poder Popular para el Turismo, la Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo (Avavit) y el Consejo Superior de Turismo (Conseturismo). Los resultados de este concurso coinciden con el séptimo lugar que Venezuela ocupa dentro de los países con mayor biodiversidad del mundo.​.

Noticia al Día/El aragueño/ Global Big Day