Sábado 23 de agosto de 2025
Al Dia

Venezuela se posiciona en el mundo como destino para el aviturismo: Global Big Day

Venezuela alcanzó el quinto lugar en el ránking mundial con el registro de 886 aves observadas, cinco nuevas especies y una participación de 5 mil personas

Por Ernestina García

Venezuela se posiciona en el mundo como destino para el aviturismo: Global Big Day
Foto: © Mabel Cornago.
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

En la décima edición del Global Big Day, evento anual de observación de aves que se celebra el segundo sábado de mayo; Venezuela alcanzó el quinto lugar en el ránking mundial con el registro de 886 aves observadas, cinco nuevas especies y una participación de 5 mil personas. Con este balance se fortalece la oferta venezolana para el turismo receptivo.

Lee también: Así fue la presentacion de la serpiente de dos cabezas en California

La ingente biodiversidad cautivó a miles de expertos nacionales e internacionales, quienes se desplegaron en los espacios naturales del territorio nacional. Táchira, Bolívar, Mérida, Trujillo y Aragua fueron los estados con más especies catalogadas. La entidad trujillana lideró la lista con mil 253 reportes de pájaros y alcanzó el cuarto lugar nacional con 320 especies registradas.

El catálogo nacional se enriquece con el hallazgo de la agachadiza gigante, el cuco ardilla menor, el busardo aliancho, la tangara del paraíso y la cotorra de Kramer. Esta investigación contó con la participación de la ministra de Turismo, Leticia Gómez, quien destacó la importancia de promover la ciencia participativa y sensibilizar a los avistadores acerca del valor científico que tienen estos animales y su importancia en el equilibrio en el ambiente.

El Global Big Day estuvo organizado por el Ministerio del Poder Popular para el Turismo, la Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo (Avavit) y el Consejo Superior de Turismo (Conseturismo). Los resultados de este concurso coinciden con el séptimo lugar que Venezuela ocupa dentro de los países con mayor biodiversidad del mundo.​.

Noticia al Día/El aragueño/ Global Big Day

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Por su rescate y legitimación: Realizan II encuentro de Decimistas del Lago de Maracaibo en la Biblioteca Pública del Zulia María Calcaño

Por su rescate y legitimación: Realizan II encuentro de Decimistas del Lago de Maracaibo en la Biblioteca Pública del Zulia María Calcaño

Robert Suárez alcanzó su salvado 34 de la temporada en triunfo de Padres

Robert Suárez alcanzó su salvado 34 de la temporada en triunfo de Padres

Los hermanos Menéndez no obtendrán libertad condicional y permanecerán en prisión

Los hermanos Menéndez no obtendrán libertad condicional y permanecerán en prisión

Tottenham doblegó al Manchester City en la segunda jornada de la Premier League

Tottenham doblegó al Manchester City en la segunda jornada de la Premier League

Ronald Acuña Jr. enciende los motores y conecta su estacazo 15 del año

Ronald Acuña Jr. enciende los motores y conecta su estacazo 15 del año

¡Héroe! William Contreras despachó jonrón y Cerveceros dejan en el terreno a Gigantes

¡Héroe! William Contreras despachó jonrón y Cerveceros dejan en el terreno a Gigantes

Eugenio Suárez llegó a 40 cuadrangulares en la temporada

Eugenio Suárez llegó a 40 cuadrangulares en la temporada

Venezuela cayó ante Canadá en el inicio de la AmeriCup

Venezuela cayó ante Canadá en el inicio de la AmeriCup

Cuadrantes de Paz realiza jornada de educación vial en Baralt para prevenir accidentes de tránsito

Cuadrantes de Paz realiza jornada de educación vial en Baralt para prevenir accidentes de tránsito

Juegos Panamericanos Junior: Venezuela conquistó cinco medallas doradas en la jornada del jueves

Juegos Panamericanos Junior: Venezuela conquistó cinco medallas doradas en la jornada del jueves

Yanetzy Urbina: estamos abocados a la conformación de los Consejos Campesinos

Yanetzy Urbina: estamos abocados a la conformación de los Consejos Campesinos

La Vinotinto de las alturas se estrena en la AmeriCup frente a Canadá

La Vinotinto de las alturas se estrena en la AmeriCup frente a Canadá

Policía de Caquetá se pronuncia respecto al atentado

Policía de Caquetá se pronuncia respecto al atentado

Trump anunció que el sorteo del Mundial 2026 será en diciembre

Trump anunció que el sorteo del Mundial 2026 será en diciembre

Andrés Calamaro: Del Bandoneón a leyenda del rock argentina

Andrés Calamaro: Del Bandoneón a leyenda del rock argentina

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Ministro Cabello informó sobre la detención de un hombre con tres mil detonadores en Maracaibo

Ministro Cabello informó sobre la detención de un hombre con tres mil detonadores en Maracaibo

Confirman fallecimiento de niño de 9 años tras presunta intoxicación en comedor comunitario de San Francisco

Confirman fallecimiento de niño de 9 años tras presunta intoxicación en comedor comunitario de San Francisco

Maduro convoca jornada nacional de alistamiento para la Milicia Bolivariana para el 23 y 24 de agosto

Maduro convoca jornada nacional de alistamiento para la Milicia Bolivariana para el 23 y 24 de agosto

Buscan a José Manuel Bracho Colina: se encuentra desaparecido

Buscan a José Manuel Bracho Colina: se encuentra desaparecido

Optimus Prime aterriza en el barrio San José: la obra que convierte desechos en orgullo zuliano

Optimus Prime aterriza en el barrio San José: la obra que convierte desechos en orgullo zuliano

Noticias Relacionadas

Cultura

Por su rescate y legitimación: Realizan II encuentro de Decimistas del Lago de Maracaibo en la Biblioteca Pública del Zulia María Calcaño

La actividad agrupó a más de 40 cultores populares procedentes de once municipios del Zulia y además, contó con la asistencia de representantes de la Secretaría de Cultura y del magíster Alexis Fernández, presidente de la referida institución, entre otras personalidades.
Al Dia

Oki Doki se posiciona como el sitio ideal para celebrar cumpleaños en San Francisco

Está ubicado en la Calle 18 con Av. 11 del sector Sierra Maestra.
Curiosidades

Tiburón nodriza de color naranja y ojos blancos sorprende en Costa Rica y despierta interés científico

El ejemplar fue encontrado cerca del Parque Nacional Tortuguero, una zona reconocida por su biodiversidad marina
Nacionales

FANB mantiene 164 despliegues activos para proteger la soberanía nacional

Padrino López, quien también ejerce como ministro del Poder Popular para la Defensa, señaló que la FANB tiene presencia constante en áreas estratégicas como la industria petrolera y el Sistema Eléctrico Nacional (SEN)

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025