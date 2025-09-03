Miércoles 03 de septiembre de 2025
Al Dia

Venezuela Sub-15 mantuvo su invicto y aseguró el pase a la final del Campeonato Panamericano de Beisbol

El cuadro juvenil marcha 4-0 en el desarrollo de la competición beisbolística

Por Daniel García

Venezuela Sub-15 mantuvo su invicto y aseguró el pase a la final del Campeonato Panamericano de Beisbol
Foto: Agencias
La selección venezolana de beisbol, categoría Sub-15, continúa demostrando su dominio en el Campeonato Panamericano que se disputa en la ciudad de Barquisimeto, estado Lara. El equipo criollo selló su pase a la gran final del torneo tras imponerse con autoridad 10-5 ante Brasil, manteniendo su invicto en la competencia.

El encuentro se llevó a cabo en el emblemático estadio Don Antonio Herrera Gutiérrez, donde los jóvenes peloteros venezolanos ofrecieron una sólida actuación ofensiva y defensiva que les permitió asegurar su cuarto triunfo consecutivo.

Israel Carpio, jardinero central, fue la figura ofensiva del encuentro al conectar de 3-2, incluyendo un triple, tres carreras impulsadas y una anotada. Por su parte, Ángel Rondón, segunda base, aportó un inatrapable y dos remolcadas clave y Ángel Rodríguez, primera base, anotó en dos ocasiones, contribuyendo al marcador final.

En la lomita, el lanzador abridor Enmanuel Pérez se adjudicó la victoria tras lanzar 5.1 entradas, permitiendo cinco hits y cuatro carreras (tres de ellas sucias), con un ponche y una base por bolas.

Por parte de Brasil, el pitcher Matheus Kanabushi cargó con la derrota tras permitir nueve carreras (tres sucias) en 4.2 episodios.

Venezuela lidera la ronda eliminatoria con récord perfecto de 4-0, seguida por Colombia (2-1). Brasil y Perú comparten marca de 1-2, mientras que Ecuador permanece sin victorias (0-3).


Este torneo no solo define al campeón continental, sino que también otorga un cupo al Campeonato Mundial Sub-15, que se celebrará en Italia el próximo año. La actuación de Venezuela ha despertado entusiasmo entre los aficionados y expertos, quienes destacan el talento y la disciplina del conjunto dirigido por Guillermo Quintero.

