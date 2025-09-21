Domingo 21 de septiembre de 2025
Al Dia

Venezuela Sub-17 femenina continúa haciendo historia avanzando a la final del Sudamericano de Voleibol

Las criollas se medirán ante Brasil en la final del Sudamericano, en busca del título continental.

Por Daniel García

Venezuela Sub-17 femenina continúa haciendo historia avanzando a la final del Sudamericano de Voleibol
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

La selección femenina Sub-17 de Venezuela logró una victoria histórica al vencer por 3 sets a 1 a Chile, asegurando su pase a la gran final del Torneo Sudamericano de Voleibol que se disputa en Guayaquil, Ecuador.

Las criollas se impusieron con parciales de 23-25, 25-19, 25-20 y 25-18, remontado el marcador. Con este triunfo, el equipo nacional enfrentará a Brasil en la instancia decisiva del campeonato.

Este logro marca un hito sin precedentes: es la primera vez que Venezuela accede a un Mundial y accede a una final sudamericana en la División Femenina Sub-17, consolidando el crecimiento del voleibol juvenil en el país.

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Este 21 de septiembre, se conmemora el Día Internacional de la Paz: compromiso que cruza fronteras bajo el lema “Actúa ahora por un mundo pacífico”

Este 21 de septiembre, se conmemora el Día Internacional de la Paz: compromiso que cruza fronteras bajo el lema “Actúa ahora por un mundo pacífico”

Diveana lanza la versión de lujo de

Diveana lanza la versión de lujo de "Tus Ojos"

El papa León XIV celebra Misa desde la parroquia de Santa Ana en el Vaticano:

El papa León XIV celebra Misa desde la parroquia de Santa Ana en el Vaticano: "Lo que tenemos es un don de Dios"

Joven que sufrió accidente de tránsito necesita ayuda económica para cubrir sus gastos en UCI

Joven que sufrió accidente de tránsito necesita ayuda económica para cubrir sus gastos en UCI

Más de 500 pacientes serán intervenidos a través del Plan quirúrgico de cataratas

Más de 500 pacientes serán intervenidos a través del Plan quirúrgico de cataratas "Que bien te ves, San Francisco"

La supermodelo Bella Hadid aparece desde un hospital donde «lucha en silencio» contra la enfermedad de Lyme

La supermodelo Bella Hadid aparece desde un hospital donde «lucha en silencio» contra la enfermedad de Lyme

Asesinan al futbolista ecuatoriano Jonathan

Asesinan al futbolista ecuatoriano Jonathan "Speedy" González

Real Madrid vence al Espanyol y mantiene su invicto en LaLiga

Real Madrid vence al Espanyol y mantiene su invicto en LaLiga

Verstappen se lleva la pole del GP de Azerbaiyán

Verstappen se lleva la pole del GP de Azerbaiyán

Rihanna anuncia el nacimiento de su tercer retoño: Es una niña

Rihanna anuncia el nacimiento de su tercer retoño: Es una niña

Hansi Flick afirma que recuperación de Lamine Yamal necesita más tiempo

Hansi Flick afirma que recuperación de Lamine Yamal necesita más tiempo

Everson Pereira pegó su primer Grand Slam en Grandes Ligas

Everson Pereira pegó su primer Grand Slam en Grandes Ligas

Eugenio Suárez conectó el vuelacerca 47 de la temporada en triunfo clave de Marineros

Eugenio Suárez conectó el vuelacerca 47 de la temporada en triunfo clave de Marineros

Trillizas idénticas: Un hecho que ocurre una vez cada cien mil embarazos

Trillizas idénticas: Un hecho que ocurre una vez cada cien mil embarazos

FANB rescata a secuestrado y logra detener a un miembro de la banda “El Virolo”

FANB rescata a secuestrado y logra detener a un miembro de la banda “El Virolo”

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

El papa León XIV celebra Misa desde la parroquia de Santa Ana en el Vaticano:

El papa León XIV celebra Misa desde la parroquia de Santa Ana en el Vaticano: "Lo que tenemos es un don de Dios"

Diveana lanza la versión de lujo de

Diveana lanza la versión de lujo de "Tus Ojos"

Este 21 de septiembre, se conmemora el Día Internacional de la Paz: compromiso que cruza fronteras bajo el lema “Actúa ahora por un mundo pacífico”

Este 21 de septiembre, se conmemora el Día Internacional de la Paz: compromiso que cruza fronteras bajo el lema “Actúa ahora por un mundo pacífico”

Venezuela Sub-17 femenina continúa haciendo historia avanzando a la final del Sudamericano de Voleibol

Venezuela Sub-17 femenina continúa haciendo historia avanzando a la final del Sudamericano de Voleibol

Noticias Relacionadas

Zulia

Conozca las avenidas que estarán cerradas por motivo de la Ciclovía en Maracaibo este domingo 21-Sep

El cierre se llevará a cabo a partir de las 6:00 de la mañana hasta las 9:00 am
Zulia

Alcaldía de Maracaibo lleva mercados populares a Idelfonso Vásquez

La Alcaldía de Maracaibo lleva jornadas populares a la parroquia Idelfonso Vásquez. La iniciativa, esta diseñada para que las comunidades tengan acceso a productos esenciales con precios solidarios.
Zulia

Encendido de Bella Vista será el próximo 7 de noviembre

Conozca todo el cronograma de actividades para las Fiestas Patronales

Zulia

Estos serán los puntos de encuentro del Potazo Chiquinquireño el 26 y 27-Sep

El potazo iniciará a partir de las 8:00 de la mañana y finaliza a las 6:00 de la tarde

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025