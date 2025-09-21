Venezuela Sub-17 femenina continúa haciendo historia avanzando a la final del Sudamericano de Voleibol

La selección femenina Sub-17 de Venezuela logró una victoria histórica al vencer por 3 sets a 1 a Chile, asegurando su pase a la gran final del Torneo Sudamericano de Voleibol que se disputa en Guayaquil, Ecuador.

Las criollas se impusieron con parciales de 23-25, 25-19, 25-20 y 25-18, remontado el marcador. Con este triunfo, el equipo nacional enfrentará a Brasil en la instancia decisiva del campeonato.

Este logro marca un hito sin precedentes: es la primera vez que Venezuela accede a un Mundial y accede a una final sudamericana en la División Femenina Sub-17, consolidando el crecimiento del voleibol juvenil en el país.