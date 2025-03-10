"Venezuela va a marcar pauta en temas de salud": Maduro

Este lunes 10 de marzo, el presidente de la República, Nicolás Maduro, a través de un mensaje en redes sociales destacó que Venezuela va a marcar la pauta en la solución preventiva y curativa en temas de salud.

En una publicación posteada en su canal de Instagram, el jefe de Estado aseguró que con avances en la investigación y desarrollo de tratamientos innovadores, el país se consolidará en el verdadero socialismo científico.

Este mensaje en el marco del Día del médico y que el mandatario asegura Venezuela avanza en materia de salud.

"El verdadero socialismo científico es el que estamos creando en el siglo XXI. El socialismo desde el conocimiento, desde la ciencia como instrumento de transformación de nuestra vida material y de nuestra vida espiritual" puntualizó.

Asimismo, el mandatario resaltó las labores que se llevan a cabo desde los semilleros científicos, la Universidad de las Ciencias "Humberto Fernández Morán" y la Gran Misión Ciencia y Tecnología, para el impulso de los conocimientos científico-tecnológicos.

Noticia al Día/RRSS MADURO