Venezuela y China firmaron acuerdo en materia energética y financiera

La vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, anunció este jueves 5 de diciembre la firma de un acuerdo con China para «el nuevo camino energético y financiero entre ambos países».

En declaraciones transmitidas a través de Venezolana de Televisión (VTV), en las que ofreció un balance de la agenda que cumple en el gigante asiático, detalló que el acta fue suscrita durante una reunión con el presidente de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de China, Zheng Shanjie, con quien revisó «la agenda de cooperación que había sido extendida en la visita de septiembre del 2023 del presidente Nicolás Maduro».

En palabras de Rodríguez, el acuerdo permitirá activar a un nivel más eficiente la cooperación entre ambas naciones, así como ampliar el horizonte en las áreas de trabajo para superar desafíos comunes.

«A partir de la visita del presidente (Maduro) en 2023, durante la cual se elevó la relación estratégica a Todo Tiempo y a Toda Prueba con el presidente Xi Jinping, se han incrementado considerablemente los intercambios entre nuestros países, teniendo como eje central la cooperación energética y financiera de la cual se derivan otros sectores estratégicos», subrayó.

La vicepresidenta venezolana también se reunió con su homólogo chino, Han Zheng, encuentro en el que agradeció el apoyo del país asiático contra el bloqueo impuesto contra la nación bolivariana, además de ratificar el apoyo de Venezuela al principio de Una sola China.

Por otro lado, ratificó que los dos países rechazan los unilateralismos y hegemonismos y reconocen en los BRICS "un bloque geopolítico que procura una economía inclusiva".

