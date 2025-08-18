Venezuela y Japón se miden en duelo estelar de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas

Los Cardenales de Lara, representantes de Venezuela en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas 2025, disputarán este lunes 18 de agosto un esperado encuentro frente a Japón, en el Volunteer Stadium de Williamsport, Pensilvania.

El equipo venezolano llega invicto a esta cita internacional, tras imponerse con autoridad ante Puerto Rico (5-0) y Canadá (4-0), demostrando solidez en el montículo y una ofensiva oportuna que ha mantenido en alto el nombre del país. Por su parte, Japón también se presenta sin derrotas, consolidando un duelo de alto nivel entre dos potencias del béisbol infantil.

La transmisión del juego de pelota será por Espn a partir de la 1.00 pm, hora venezolana.

El ganador del compromiso avanzará en la llave internacional, mientras que el perdedor enfrentará a México en un juego de eliminación directa.

