Lunes 25 de agosto de 2025
Al Dia

Venezuela y la India dialogan sobre colaboración conjunta y sus diferentes proyectos en materia energética

En una reunión con ministro de Petróleo y Gas de India, Hardeep Singh Puri acordaron revisar el mapa de cooperación entre ambas naciones

Por Candy Valbuena

Venezuela y la India dialogan sobre colaboración conjunta y sus diferentes proyectos en materia energética
Foto: Prensa Vicepresidencia
La vicepresidenta Ejecutiva y ministra de Hidrocarburos venezolana, Delcy Rodríguez, aseguró este miércoles, 12 de febrero que mantuvo una reunión con el ministro de Petróleo y Gas de India, Hardeep Singh Puri, durante su visita a Nueva Delhi, para discutir proyectos de explotación petrolera.

"Conversamos sobre las potencialidades económicas de ambos países para impulsar el desarrollo compartido y de los diferentes proyectos que trabajamos en materia energética", dijo la vicepresidenta en un mensaje publicado sus redes sociales.

En la reunión que se produjo ayer, la vicepresidenta Rodríguez y el ministro Singh Puri acordaron revisar el mapa de cooperación entre ambos países, aseguró la funcionaria venezolana.

Rodríguez visita Nueva Delhi en el marco de la Semana India de la Energía, donde participó el martes en una mesa redonda junto al ministro de Petróleo y Gas indio; el secretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP); y el viceministro de Energía ruso.

"India es un referente energético en el mundo y tener sus empresas cooperando en nuestro país será de gran beneficio para ambos pueblos", dijo la vicepresidenta.

Asociación energética

Por su parte, Singh Puri, explicó en una publicación en la red social X que la India y Venezuela dialogaron acerca de la posible colaboración entre ambos países en materia energética.

"Discutimos formas de colaborar en materia de E&P (exploración y producción en Venezuela), donde las PSUs -empresas del sector público de la India- tienen presencia", indicó antes de reiterar el interés de Nueva Delhi de recuperar una inversión de más de mil millones de dólares en Venezuela.

"Hablamos sobre las formas y los medios de mantener la asociación energética (entre ambos países) y los medios de mantener la asociación energética, la resolución de problemas existentes y el avance de la relación entre nuestros dos países", añadió el ministro indio.

Proveedor de crudo

Venezuela llegó a ser el tercer mayor proveedor de petróleo de la India, pero las sanciones internacionales sobre su industria y la contracción económica de este país suramericano afectaron estrepitosamente los tratos comerciales entre Caracas y Nueva Delhi.

Aunque Venezuela también suministraba grandes cantidades de crudo a China y Rusia, la India era la principal fuente de divisas porque pagaba en efectivo los envíos de la petrolera estatal PDVSA.

Caracas produjo una media de 921 mil barriles por día (bpd) de crudo el año pasado, según la OPEP.

La India, que también ha aumentado sus adquisiciones de crudo ruso en los últimos anunció el año pasado su intención de volver a comprar petroleo venezolano siempre que esté disponible y a precios competitivos con respecto a otras ofertas en el mercado.

Lee también: Vicepresidenta Delcy Rodríguez considera "absurdo" excluir a Venezuela del mercado petrolero global

Noticia al Día/Con información de EFE

