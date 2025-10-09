Jueves 09 de octubre de 2025
Al Dia

"Venezuela y Rusia poseen 24 % de la energía del planeta": Delcy Rodríguez

Rodríguez precisó que este porcentaje se obtiene al sumar las reservas probadas de petróleo y gas de ambas naciones.

Por Ernestina García

La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó este 9 de octubre que su país y Rusia poseen, en conjunto, el 24% de la energía del planeta.

La declaración se dio durante su participación, por vía remota desde Caracas, en el 14.° Foro Internacional de Gas, celebrado en San Petersburgo, Rusia.

Rodríguez precisó que este porcentaje se obtiene al sumar las reservas probadas de petróleo y gas de ambas naciones.

En el marco del afianzamiento de las relaciones bilaterales, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, firmó recientemente un tratado de asociación estratégica y cooperación con Rusia. El acuerdo fue suscrito el pasado martes, durante un encuentro con el embajador ruso en el país, Serguéi Mélik-Bagdasárov, y tiene como objetivo definir las direcciones de trabajo conjunto entre los dos países a largo plazo.

Noticia al Día/RT

