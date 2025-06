Venezuela y Uruguay reactivarán servicios consulares "en los próximos días"

El ministro de Relaciones Exteriores, Yván Gil, anunció este jueves, 12 de junio que Uruguay y Venezuela reactivan los servicios consulares en Montevideo y Caracas.

A través de un breve comunicado, Gil indicó que se ha venido trabajando conjuntamente con las autoridades uruguayas en aras de poder brindar atención a las comunidades de ambas naciones.

"Las Cancillerías de la República Bolivariana de Venezuela y de la República Oriental del Uruguay informan a la opinión pública que, como resultado del trabajo conjunto entre ambas partes, se ha decidido reactivar en los próximos días los servicios consulares de Uruguay en Caracas y de Venezuela en Montevideo, para atender las respectivas comunidades", reza el escrito.

El ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Mario Lubetkin, dijo pasado el martes, 10 de junio que el hecho de no tener relaciones con Venezuela estaba complicando algunas situaciones y aseguró que se debe encontrar "algún mecanismo consular" con el país.

"Por el hecho de no tener un mínimo de relaciones consultares con Venezuela todo se nos está complicando con ese país y estamos buscando, tratando de acelerar caminos no para el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Venezuela, que hoy no está planteado, pero algún mecanismo consular. En eso tenemos que acelerar el ritmo", dijo Lubetkin en una rueda de prensa.

Explicó que son los consulados los que pueden dar respuesta a varios problemas que surgen en los distintos países, por lo que la ausencia de la representación diplomática generan situaciones que se hacen cuesta arriba superar.

Foto: CancilleríaVE

Noticia al Día/Con información de CancilleríaVe/EFE