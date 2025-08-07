Jueves 07 de agosto de 2025
Al Dia

Versión oficial del gobierno de EE UU desmintiendo muerte del animador venezolano Luis Manuel Rivas Velásquez: "Solo se desmayó"

La noticia sobre su supuesto fallecimiento circuló el martes 6 de agosto, en horas de la noche

Por Ernestina García

Versión oficial del gobierno de EE UU desmintiendo muerte del animador venezolano Luis Manuel Rivas Velásquez:
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El Gobierno de Estados Unidos negó este jueves 7 de agosto, la supuesta muerte del migrante venezolano Luis Manuel Rivas Velásquez, mejor conocido como "Luis Frío", cuya familia había denunciado su fallecimiento en la polémica prisión para migrantes Alligator Alcatraz, en Florida.

Lee también: Fallece bajo custodia en EEUU el animador venezolano Luis Manuel Rivas Velásquez, generando denuncias por presunto maltrato

La subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, aclaró que Rivas Velásquez no ha fallecido, sino que se desmayó y fue trasladado al hospital como medida de precaución.

“Luis Manuel Rivas Velásquez es un delincuente indocumentado con antecedentes penales que incluyen un arresto por robo en Miami. Se desmayó y fue trasladado al hospital por precaución. El ICE se toma muy en serio su compromiso de proteger a quienes están bajo su custodia”, afirmó McLaughlin en una declaración oficial.

La funcionaria también aseguró que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) garantiza el acceso a atención médica adecuada para todos los migrantes detenidos.

“Nos aseguramos de que los inmigrantes indocumentados tengan acceso a atención médica adecuada”, indicó.

Las declaraciones desmienten la denuncia hecha por Rosana Navaz, pareja de Rivas Velásquez, quien en redes sociales había asegurado que el migrante había muerto por negligencia médica en el centro de detención y pidió ayuda para repatriar el cuerpo.

«Murió por negligencia de Estados Unidos. Pidió atención médica porque estaba muy mal, tenía fiebre, llagas y dolor de pecho, y no se la dieron. Lo dejaron morir allí. Él me llamaba y me decía que no había comido”, denunció la mujer.

La hermana del animador, Ada Velásquez hizo un video y lo colgó en las redes sociales, afirmando su muerte, pidiendo ayuda para repatriarlo y explicando la situación por la que estaba pasando el migrante junto a otros en la cárcel Alligator Alcatraz, ubicada en Florida., pero más tarde hizo otro video aclarando que no tiene información oficial sobre el caso de su hermano.

Noticia al Día/ monitoreamos.com

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Servicio público: Ayudemos a Victoria Viera

Servicio público: Ayudemos a Victoria Viera

¡Arde el asfalto!: Temperaturas superiores a los 38 °C se sienten en Maracaibo este jueves 7-Ago

¡Arde el asfalto!: Temperaturas superiores a los 38 °C se sienten en Maracaibo este jueves 7-Ago

Rescatadas 563 personas de la esclavitud en una obra de construcción en Brasil: Estaban en condiciones precarias

Rescatadas 563 personas de la esclavitud en una obra de construcción en Brasil: Estaban en condiciones precarias

Venezuela no pudo ante Japón en la segunda jornada de sóftbol de los Juegos Mundiales Chengdu

Venezuela no pudo ante Japón en la segunda jornada de sóftbol de los Juegos Mundiales Chengdu

CLEZ rindió homenaje a atletas regionales por su trayectoria

CLEZ rindió homenaje a atletas regionales por su trayectoria

Falleció el campeón mundial alemán Frank Mill

Falleció el campeón mundial alemán Frank Mill

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 7 de agosto de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 7 de agosto de 2025

Titulares de la prensa nacional para este jueves 7 de agosto

Titulares de la prensa nacional para este jueves 7 de agosto

La batalla de Mariángel Ruiz contra la distonía y así lo explica

La batalla de Mariángel Ruiz contra la distonía y así lo explica

Darwin Núñez será nuevo jugador del Al-Hilal

Darwin Núñez será nuevo jugador del Al-Hilal

Brad Pitt está de luto, murió su madre Jane Etta Pitt

Brad Pitt está de luto, murió su madre Jane Etta Pitt

Se busca con angustia a perrito llamado Brandon

Se busca con angustia a perrito llamado Brandon

Repartidor venezolano murió arrollado por un auto mientras hacía su trabajo en Ecuador

Repartidor venezolano murió arrollado por un auto mientras hacía su trabajo en Ecuador

Buscan a Bianca, una pitbull albina

Buscan a Bianca, una pitbull albina

Detenido un nuevo implicado en sicariato registrado en el hospital Vargas

Detenido un nuevo implicado en sicariato registrado en el hospital Vargas

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Inicia la entrega del Bono Único Familiar por Patria

Inicia la entrega del Bono Único Familiar por Patria

La novia de Javier: ¿También vamos a dejar que se nos muera en la calle?

La novia de Javier: ¿También vamos a dejar que se nos muera en la calle?

Un motorizado muerto y otro herido dejó accidente en Baralt

Un motorizado muerto y otro herido dejó accidente en Baralt

Hidrolago activó cronograma de abastecimiento por Estanque Redondo en Maracaibo y San Francisco

Hidrolago activó cronograma de abastecimiento por Estanque Redondo en Maracaibo y San Francisco

Venezuela participa en la II Cumbre de la ONU sobre Sistemas Alimentarios en Etiopía

Venezuela participa en la II Cumbre de la ONU sobre Sistemas Alimentarios en Etiopía

Noticias Relacionadas

Al Dia

Versión oficial del gobierno de EE UU desmintiendo muerte del animador venezolano Luis Manuel Rivas Velásquez: "Solo se desmayó"

La noticia sobre su supuesto fallecimiento circuló el martes 6 de agosto, en horas de la noche
Internacionales

Rescatadas 563 personas de la esclavitud en una obra de construcción en Brasil: Estaban en condiciones precarias

Al menos 563 personas fueron rescatadas en condiciones análogas a la esclavitud
Sin categoría

Hace 212 años, Simón Bolívar asumió la presidencia de Venezuela

Ese día, después de liderar la Campaña Admirable, Bolívar entró triunfalmente en Caracas y fue nombrado Capitán General de los Ejércitos de Venezuela y Jefe Supremo de la República
Política

Alcalde de Maracaibo Gian Carlo Di Martino asume Secretaría del Consejo Federal de Gobierno para los municipios

La misión de esta secretaría es optimizar la planificación y ejecución de políticas públicas

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025