Viaje en el tiempo: Pequeños periodistas en acción

A las 9 de la mañana, los chiquillos de La Fundación Niño Zuliano, abrieron una puerta para entrar a una dimensión maravillosa donde, ellos eran los periodistas de hoy, pero, devueltos a la infancia. Se trató del cierre del Proyecto " Pequeños periodistas en acción" en una institución emblemática de Eveling Trejo.

Veinticinco muchachitos de miradas chispeantes, vestían como reporteros, Alejandro, hijo de la colega, Arelis Munda, era el retrato de un Germán Novelli en la plena belleza de la inocencia, correteaban chiquillas que dibujaban a grandes comunicadoras como: Ernestina García, Marietta Romero, Maira Cecilia Perozo, Viansé Fernández.

Una pulguita de nombre Mía entrevistó con la soltura de Andreína Socorro a la representante de la Presidenta, Eveling Trejo.

Ellos con sus laboriosas madres construyeron las cámaras de la TV, los micrófonos con los llamados "coquitos", editaron un periodiquito, narraron un noticiero y hasta una preciosura de bebé se lució como La niña del tiempo mostrando laminas geniales.

Cantaron canciones sobre la noble profesión de teclear informaciones y uno de bella melodía decía: las noticias son mariposas.

Cerraron su noticiero a la altura de CNN en Atlanta, haciendo figuras con sus manos mientras se escuchaba espléndido El Himno de los periodistas.

Quien escribe ya pinta canas y lleva rodando y dando tumbos como fablistán Desde diciembre de 1987, sin embargo, desde las 9 am hasta mediodía, estuve atrapado en un bucle donde el tiempo había dado un golpe de timón y quiénes hoy son los robles altos de la comunicación, se me cruzaban haciendo tremenduras como niños.

La magia fue obra de una MAESTRA, Así con las mayúsculas de nombre Marwin González quien encendió la chispa y estimuló a las madres para lograr algo tan grande, emotivo y significativo con tan pocas cosas: cintas, tubos de papel sanitario, papelería, cajas y unas gandolas repletas de cariño, alegría y picardía de muchachos.

Llegué a ver a Régulo Wayú López, Eduardo Semprún y Julio Reyes charlando animados porque de niños allí también eran amigos.





JC