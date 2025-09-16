Vialidad hacia Isnotú lista para recibir a feligreses antes de la Canonización de JGH

Como parte de los preparativos para la inminente canonización del Dr. José Gregorio Hernández, evento pautado para el próximo 19 de octubre, el gobierno del estado Trujillo ha intensificado los trabajos de mejora vial en la ruta hacia Isnotú.

En las últimas semanas, se han colocado aproximadamente 6 mil toneladas de asfalto para garantizar un acceso seguro a los miles de feligreses que se esperan asistan al evento.

Los trabajos, a cargo de la Empresa de Asfalto de Trujillo (emastru), se han enfocado en la pavimentación de 12 kilómetros de vialidad en carpeta corrida, cubriendo puntos estratégicos en la región. Las labores de asfaltado se han completado en los siguientes sectores:

Valera: La Floresta y San Antonio

Escuque: El Pensil

Rafael Rangel: Sara Linda y Betijoque

San Rafael de Carvajal: La Hoyada

El objetivo principal de estas obras es asegurar que todas las vías de acceso a Isnotú estén en condiciones óptimas para recibir a los visitantes. Con varios frentes de trabajo activos, las autoridades buscan no solo acelerar la finalización de los proyectos, sino también garantizar la seguridad de los residentes y turistas que llegarán a la tierra natal del primer santo venezolano.

Noticia Al Dia / Arelys Munda