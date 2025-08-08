Vicepresidenta Delcy Rodríguez se reunió con el fiscal adjunto de CPI, Mame Mandiaye Niang, en La Haya

El fiscal adjunto de la Corte Penal Internacional (CPI), Mandiaye Niang, se reunió este viernes, 8 de agosto en La Haya con la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, a quien expresó el compromiso de su oficina por continuar la investigación sobre el caso de esta nación por presuntos delitos de lesa humanidad.

Subrayó el compromiso de la oficina de cumplir su mandato continuando su investigación mientras evalúa los progresos realizados por el Gobierno de Venezuela sobre complementariedad, señaló la CPI a través de su cuenta en la red social X.

Al respecto, el organismo aseguró que seguirá las investigaciones para garantizar justicia a las víctimas de presuntos delitos de lesa humanidad.

"La viabilidad del componente de complementariedad dependerá de las iniciativas y acciones de Venezuela en implementar verdaderos esfuerzos para hacer justicia", destacó la CPI.

Le Procureur Adjoint Mame Mandiaye Niang a rencontré S.E. Delcy Rodriguez, Vice-présidente exécutive du #Venezuela, à la #CPI. pic.twitter.com/J95mnxiqXt — CPI-Cour pénale int. (@CourPenaleInt) August 8, 2025

Noticia al Día/Con información de la CPI/Sputnik