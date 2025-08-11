Victoria Guerrero alcanzó el oro en los Juegos Panamericanos Junior

La esgrimista venezolana Victoria Guerrero se alzó con la medalla de oro en la modalidad de espada individual femenina, tras imponerse 15-7 frente a la mexicana Ana Paredes, en una vibrante final, correspondiente a los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.

El resultado le permitió a Guerrero asegurar su clasificación oficial a los XX Juegos Panamericanos Lima 2027, consolidando su posición como una de las principales figuras de la esgrima nacional.

La competencia, que reúne a las mejores exponentes del continente, sirvió como evento clasificatorio para la cita panamericana, y Victoria Guerrero no solo cumplió con las expectativas, sino que brilló con luz propia en cada asalto.