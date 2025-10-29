Viene otro palo de agua: Así anda el cielo

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) reportó este miércoles en su boletín de las 18:00 HLV la presencia de nubosidad con precipitaciones variables y actividad eléctrica ocasional en varios sectores del país, con especial intensidad en el estado Zulia.

En la región zuliana, las formaciones nubosas se concentraron sobre zonas del centro y occidente del estado, generando lluvias intermitentes, ráfagas de viento y tormentas eléctricas aisladas. Las autoridades locales se mantienen en alerta ante posibles anegaciones urbanas y recomiendan precaución al conducir o transitar por áreas vulnerables.

Además de Zulia, el fenómeno también se ha registrado en el norte de la Guayana Esequiba, así como en sectores de Bolívar, Amazonas, Apure, oeste de Barinas, Falcón, oeste de Lara y la región andina, donde se esperan lluvias de corta duración pero alta intensidad.

El resto del territorio nacional presenta nubosidad parcial y áreas despejadas, sin mayores incidencias reportadas hasta el momento.

