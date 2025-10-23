Jueves 23 de octubre de 2025
Al Dia

Villa Inés, la casa que se convirtió en Centro Comercial: Donde reviven los relojes de pared

Fue la casa del exgobernador del Zulia, Abigail Colmenares, a la cual llamó Villa Inés, en honor a su esposa….

Por Josue Carrillo

Villa Inés, la casa que se convirtió en Centro Comercial: Donde reviven los relojes de pared
La casa que se convirtió en un Centro Comercial: Villa Inés
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Fue la casa del exgobernador del Zulia, Abigail Colmenares, a la cual llamó Villa Inés, en honor a su esposa. Al morir los esposos, quienes entraron en la sucesión acordaron convertir aquel espacio cargado de recuerdos familiares en un acogedor centro comercial.

Hoy, a pesar de la fuerte lluvia, estuvimos por Villa Inés. Caminamos por sus pasillos, recordamos la Tienda Yamaha, donde vendían instrumentos como órganos y baterías, y también dictaban cursos de guitarra, piano y órgano. Actualmente, funciona un kínder musical.

En el centro había una fuente de soda donde se disfrutaban unas barquillas y unos cafés de sabores incomparables. De allí se subían las escaleras para ir al cine Roxy, amplio, de cómodas butacas y un sonido de altísima calidad.

A la derecha, el pasillo de las dos barberías, con clientes fieles como a una religión. Eran peluqueros de tijera, navaja y peine. Serios, conversadores, dedicados a su trabajo. Ya no están; en su lugar, funcionan la notaría y un restaurante chino, muy recomendado.

Los doctores en relojes de pared

De los establecimientos más antiguos destacan los talleres de relojería. Más de 40 años en ese arte y oficio.

—Aquí reparamos todos los relojes, menos los de arena —dice, con un excelente sentido del humor, uno de los encargados.

La especialidad son los relojes de pared o los que llamamos “cucú”. Piezas únicas que las familias desean conservar en buen estado. En Villa Inés es el sitio donde los rescatan y reviven.

Un poco de historia

El viejo Colmenares, Abigail, había tomado aquella tierra en el año diecinueve. Una buena parcela. Grande. La había llamado Villa Inés por su mujer, doña Inés Delia Rincón. Construyeron la casa y vivieron. Pasaron los años. La ciudad se hizo más grande y el petróleo trajo la modernidad.

Cuando el viejo y su mujer murieron, los hijos se quedaron con la tierra: Rafael y Manolo. Eran hombres de acción, no de solo recuerdo. Vieron la avenida. Vieron el movimiento. Vieron el dinero.

Corría el año cincuenta y seis. La sucesión Colmenares compró dos parcelas más: ocho mil ochocientos sesenta y nueve metros. Un gran trozo de tierra. Y decidieron construir.

No una casa. Un centro.

Era un proyecto audaz. No había muchos así en el país. Sería un complejo, un lugar donde todo sucedería a la vez. Siete bloques distintos: oficinas, tiendas, un supermercado y un cine, el Teatro Roxy.

Los ingenieros Peñafiel, Gustavo y Hugo, hicieron los planos. El diseño era limpio, moderno. Construyeron los niveles y el estacionamiento. No había adornos innecesarios. El edificio era fuerte y funcional. Era el futuro, y lo sabían.

La construcción fue larga. Hubo problemas con el cine. Siempre hay problemas. Pero terminaron.

El seis de octubre del cincuenta y nueve se inauguró, a las siete y media de la tarde. Hubo misa. El presbítero Ros Carvajal bendijo el lugar. Luego, un cóctel. Rafael y Manuel Colmenares presidieron. Música, esa noche, en el Roxy.

El centro estaba allí. Era de la ciudad, un sitio fijo. Había sido una quinta y ahora era comercio. La casa de la familia se había convertido en un lugar para todos. Era el mar que cambia —pensó alguien—, pero siempre es el mar. Un buen lugar. Un lugar fuerte. Y estaba hecho.

JC
Con recursos de internet

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Maduro: “No dependemos de ustedes” tras cierre de su canal en YouTube

Maduro: “No dependemos de ustedes” tras cierre de su canal en YouTube

Escuela de Comunicación Social de LUZ: Después de 66 años el talento periodístico sigue floreciendo

Escuela de Comunicación Social de LUZ: Después de 66 años el talento periodístico sigue floreciendo

Adolescente se quitó la vida tras ser regañada por su mamá en La Guaira

Adolescente se quitó la vida tras ser regañada por su mamá en La Guaira

Tres hombres mataron y enterraron a un zuliano en Coro

Tres hombres mataron y enterraron a un zuliano en Coro

Lago Pádel celebra su primer aniversario con la Primera Edición de la Copa Tibisay

Lago Pádel celebra su primer aniversario con la Primera Edición de la Copa Tibisay

Escándalo en la NBA: Billups y Rozier detenidos por apuestas vinculadas a la mafia

Escándalo en la NBA: Billups y Rozier detenidos por apuestas vinculadas a la mafia

Robó el teléfono de una trabajadora farmacéutica y lo pillaron las cámaras en San Francisco

Robó el teléfono de una trabajadora farmacéutica y lo pillaron las cámaras en San Francisco

¡Ni pa’ patacones, pues!: Kilo de plátanos roza los 400 bolívares

¡Ni pa’ patacones, pues!: Kilo de plátanos roza los 400 bolívares

Caribes se llevó la victoria ante Bravos y dividió en Puerto La Cruz

Caribes se llevó la victoria ante Bravos y dividió en Puerto La Cruz

Menopausia prematura en mujeres antes de los 40

Menopausia prematura en mujeres antes de los 40

¿Sabías que la prolactina alta afecta también a adolescentes?

¿Sabías que la prolactina alta afecta también a adolescentes?

Tigres supera a Cardenales y mantiene el liderato

Tigres supera a Cardenales y mantiene el liderato

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 23 de octubre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 23 de octubre de 2025

Titulares de la prensa nacional para este jueves 23 de octubre

Titulares de la prensa nacional para este jueves 23 de octubre

Emmanuel Clase no jugará en Venezuela esta temporada

Emmanuel Clase no jugará en Venezuela esta temporada

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Consternación en Chile: Reconocido camarográfo mató a sus dos hijos gemelos con condiciones especiales y luego se suicidó

Consternación en Chile: Reconocido camarográfo mató a sus dos hijos gemelos con condiciones especiales y luego se suicidó

Ministro de Cultura Ernesto Villegas inauguró la vigésimo primera edición de la FILVEN en Maracaibo

Ministro de Cultura Ernesto Villegas inauguró la vigésimo primera edición de la FILVEN en Maracaibo

La mamá de los ‘palos de agua’

La mamá de los ‘palos de agua’

¡Histórico! Águilas se convierte en el primer equipo en conectar dos cuadrangulares con las bases llenas en un inning

¡Histórico! Águilas se convierte en el primer equipo en conectar dos cuadrangulares con las bases llenas en un inning

Ministerio de educación instaló comisión para evaluar

Ministerio de educación instaló comisión para evaluar "impacto de las tareas escolares"

Noticias Relacionadas

Al Dia

Rescatan a "Gorda", la perrita maltratada en Ciudadela Faría

La denuncia del maltrato fue reseñada por nuestro medio de comunicación, donde se evidenciaban las graves condiciones en las que mantenían a la perrita llamada Gorda
Farándula

Los marabinos y visitantes tendrán las mejores fiestas y atracciones en la edición 59 en honor a la Chinita

Son días de fiesta y alegría en honor a la Virgen de la Chinita.
Al Dia

Denuncian caso de maltrato animal en la urbanización Sol Amado de Maracaibo

“La situación sigue siendo precaria. Están matando de hambre a la perrita”, señala el reporte ciudadano, que solicita acciones urgentes para garantizar el bienestar del animal y evitar que el caso quede impune
Entretenimiento

Kim Kardashian revela que sufrió un aneurisma y lo atribuye al estrés por su divorcio

"Hay como un pequeño aneurisma", se escucha decir a la empresaria, de 45 años, mientras aparece sometiéndose a lo que se presume una tomografía cerebral

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025