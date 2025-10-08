Violaron a niño de 5 años dentro de un preescolar en Yaracuy: Fiscal General ordenó investigar el caso

Yaracuy se encuentra conmocionado por el abuso sexual cometido contra un niño de 5 años, dentro del preescolar, Rafael Zumeta.

Los hechos fueron denunciados el pasado lunes 29 de septiembre. La abuela informó, que al momento de retirarlo se percató de una actitud inadecuada, por lo que al revisarlo, le encontró algo extraño en sus partes íntimas.

La abuela lo llevó al hospital y le confirmaron que tenía "restos de materia orgánica". La presunta aberración causó revuelo y con ello el llamado de justicia por parte de sus familiares y demás representantes.

Por su parte, el fiscal general de la república, Tarek William Saab, designó la fiscalía 71 Nacional con competencia en delitos que atentan contra la integridad sexual de NNA, para investigar y sancionar este delito.

"El MP ha realizado hasta la presente fecha las siguientes diligencias de investigación a fin de hallar con el responsable de este hecho atroz: examen médico-legal, físico y psicológico al niño, experiencia de comparación de apéndice pilosos, entrevistas y experiencias forenses.

Noticia al Día