Jueves 04 de septiembre de 2025
Al Dia

Violinista llevó su música a la cima del Roraima y protagonizó una experiencia mágica

La venezolana conquistó el tepuy y se hizo viral

Por M Romero

Violinista llevó su música a la cima del Roraima y protagonizó una experiencia mágica
Foto: Agencias / Oriana Reyes.
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Una inusual y emotiva historia se ha vuelto viral en redes sociales, demostrando que la música puede trascender cualquier barrera. En la cima del Roraima, la violinista venezolana Melanie Brit protagonizó un momento que ha conmovido a miles de personas en todo el mundo.

Tras un arduo ascenso, Brit sacó su violín y tocó, creando una sinfonía única entre el viento, las nubes y la historia milenaria del tepuy.

La violinista, quien cargó su instrumento durante todo el ascenso, explicó que el acto no fue solo un viaje físico, sino un "viaje del alma". Cada nota, temblando entre el viento y la niebla, era más que música: "era un acto de fe, un diálogo con la tierra, con el alma del tepuy, con nuestra historia más profunda”, expresó.

La historia ha generado una ola de comentarios y reacciones positivas en las redes sociales, donde los usuarios celebran la combinación de la naturaleza y el arte, demostrando que en el lugar menos esperado puede nacer la magia.

Noticia al Día

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

"Mi esposa murió por una mala praxis médica y el doctor me dijo que me la llevara": Caso del Hospital Central

Una multitud se concentra en el Monumental de Buenos Aires para despedir a Messi

Una multitud se concentra en el Monumental de Buenos Aires para despedir a Messi

La Vinotinto contra Messi y la historia en el Monumental. Hoy la Vinotinto se enfrenta a la campeona del mundo en Buenos Aires (Luz Neira Parra)

La Vinotinto contra Messi y la historia en el Monumental. Hoy la Vinotinto se enfrenta a la campeona del mundo en Buenos Aires (Luz Neira Parra)

Mundial de Desayunos: La arepa venezolana y la salteña boliviana se juegan el pase a la final

Mundial de Desayunos: La arepa venezolana y la salteña boliviana se juegan el pase a la final

Encuentran al quinto pescador ahogado tras tormenta en el Lago de Maracaibo

Encuentran al quinto pescador ahogado tras tormenta en el Lago de Maracaibo

Dwayne ‘La Roca’ Johnson se aleja de la acción y se adentra en el drama

Dwayne ‘La Roca’ Johnson se aleja de la acción y se adentra en el drama

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 4 de septiembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 4 de septiembre de 2025

Titulares de la prensa nacional para este jueves 4 de septiembre

Titulares de la prensa nacional para este jueves 4 de septiembre

Perú: El expresidente Alejandro Toledo recibe segunda condena por lavado

Perú: El expresidente Alejandro Toledo recibe segunda condena por lavado

Marco Rubio visita México en medio de tensión en el Caribe

Marco Rubio visita México en medio de tensión en el Caribe

Unidos por Adrián Pablo Toledo

Unidos por Adrián Pablo Toledo

Mijares aclara rumores sobre su salud: Su equipo desmiente reporte de hospitalización

Mijares aclara rumores sobre su salud: Su equipo desmiente reporte de hospitalización

Ella es Marlene la fundadora del mercado a ambos lados de La Principal de Cuatricentenario

Ella es Marlene la fundadora del mercado a ambos lados de La Principal de Cuatricentenario

Ultimaron a zuliano por resistirse al robo de sus pertenencias en Colombia

Ultimaron a zuliano por resistirse al robo de sus pertenencias en Colombia

CICPC capturó a tres hombres por homicidio en Lara, Portuguesa y Caracas

CICPC capturó a tres hombres por homicidio en Lara, Portuguesa y Caracas

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Aparecieron los familiares de los tripulantes que iban en la lancha con droga atacada por EE. UU. en aguas del Caribe

Aparecieron los familiares de los tripulantes que iban en la lancha con droga atacada por EE. UU. en aguas del Caribe

Necropsia revela que muerte de Valeria Afanador fue por ahogamiento; Presidente Petro pide investigar al colegio

Necropsia revela que muerte de Valeria Afanador fue por ahogamiento; Presidente Petro pide investigar al colegio

Llegan a Venezuela 286 connacionales deportados de EEUU

Llegan a Venezuela 286 connacionales deportados de EEUU

Se incendiaron tres vehículos en Villa Delicias

Se incendiaron tres vehículos en Villa Delicias

De luto un imperio: Falleció a los 91 años Giorgio Armani

De luto un imperio: Falleció a los 91 años Giorgio Armani

Noticias Relacionadas

Al Dia

China Concord Resources instala la primera plataforma flotante para producir crudo en el Lago de Maracaibo: Reuters

La primera instalación flotante para producir crudo, parte de un proyecto de 1.000 millones de dólares operado por China Concord…
Entretenimiento

Morante rendirá tributo a los mejores baladistas venezolanos con una íntima presentación en Maracaibo

Junto a su propia agrupación de talentosos músicos, "Morante" (como es conocido en el ámbito artístico del país) ha preparado un emotivo repertorio de temas que lanzaron a la fama internacional en la década del 80 a Ricardo Montaner, Franco de Vita, Frank Quintero, Yordano, entre otros baladistas.
Al Dia

Interceptaron lancha rápida con 448 kilos de droga en el mar Caribe

La operación estuvo comandada por Colombia, República Dominicana y EE.UU.
Zulia

Donde el tiempo se detuvo: Plaza La muñeca

Dos plazas seguidas, una despues de la otra, separadas por una callejuela,

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025