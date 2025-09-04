Una inusual y emotiva historia se ha vuelto viral en redes sociales, demostrando que la música puede trascender cualquier barrera. En la cima del Roraima, la violinista venezolana Melanie Brit protagonizó un momento que ha conmovido a miles de personas en todo el mundo.

Tras un arduo ascenso, Brit sacó su violín y tocó, creando una sinfonía única entre el viento, las nubes y la historia milenaria del tepuy.

La violinista, quien cargó su instrumento durante todo el ascenso, explicó que el acto no fue solo un viaje físico, sino un "viaje del alma". Cada nota, temblando entre el viento y la niebla, era más que música: "era un acto de fe, un diálogo con la tierra, con el alma del tepuy, con nuestra historia más profunda”, expresó.

La historia ha generado una ola de comentarios y reacciones positivas en las redes sociales, donde los usuarios celebran la combinación de la naturaleza y el arte, demostrando que en el lugar menos esperado puede nacer la magia.

Noticia al Día