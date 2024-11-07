Violó a su hija de 3 años hasta causarle la muerte en Coro

El fallecimiento de la niña Dariannys Zaraid Ollarvez Rodríguez de 3 años, fue esclarecido por los detectives del CICPC.

Las averiguaciones permitieron conocer que la menor fue asesinada por su padre Deivis Manuel Ollarvez Chirinos, de 28 años.

Indicaron, que la abuela de la niña la llevó al Hospital Alfredo Van Grieken de Coro, por presentar diversas lesiones y patologías.

Sin embargo, Adriannys murió poco después de su ingreso, conllevando a las investigaciones del caso.

La respectiva autopsia por parte de funcionarios del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf), determinaron como causa de muerte edema cerebral, congestión vascular y shock hepático, asimismo, signos de abuso.

Al profundizar en las investigaciones, afirmaron que su padre constantemente la agredía y violaba en una vivienda de la población El Guanabano, parroquia Zazarida, en Falcón.

Es de señalar, que las autoridades continúan el trabajo de investigación para determinar la responsabilidad penal de otras personas involucradas en el hecho, quedando el caso a la orden de la Fiscalía 10° del Ministerio Público del estado Falcón.

Noticia al Día