Vladimir Padrino López invita a la jornada de Alistamiento Militar: "La mentira se combate con la verdad"

Desde el Ministerio de la Defensa, G/J Vladimir Padrino López, en rueda de prensa este miércoles 27 de agosto, ofreció un balance de las operaciones militares en el país.

Padrino López indicó además, que se abre nueva jornada de Registro Miliciano y de Alistamiento Militar para los días viernes 29 y sábado 30 de agosto y explicó: "todo lo que estamos construyendo es para defender la patria".

Reveló que serán habilitados más de 1.000 puntos para que el pueblo se aliste en la nueva jornada. Recordó que el presidente de la República, Nicolás Maduro, instruyó que se llevara a cabo esta nueva jornada tras la participación masiva de la población el pasado fin de semana para alistarse en defensa del país y en rechazo a la agresión imperialista y de sectores extremistas de la derecha.

«El presidente Nicolás Maduro ha ordenado una nueva jornada el día viernes y sábado (…) Nos vamos a organizar en más de mil puntos, esta vez el nivel de organización es mucho mayor, que están ahorita ya terminando de definirlos» explicó.

Además, indicó que en las próximas horas se difundirán cuáles serán los más de mil puntos en todo el territorio nacional.

Agregó que "La mentira se combate con la verdad y que el pueblo está dando la pelea de pie".

El ministro recordó la convocatoria para la jornada de alistamiento militar los días viernes y sábado "Nos vamos a organizar en mil puntos de alistamientos" y agregó que se han dispuesto cuarteles emblemáticos para que el pueblo los visite y se familiarice con ellos".

Entre los que nombró se encuentran el Cuartel Libertador del Zulia, Base naval de Punto Fijo, entre otras.

Asimismo, al toque de la corneta Padrino López describió lo que quiere decir: "Venga pueblo, venid, venid con armas venid sin inhalación, es hora de defender la Patria".

