Voraz incendio consumió una vivienda e hirió a tres niños en Caja Seca

Tres niños heridos fue el saldo que dejó un voraz incendio en una vivienda del barrio 13 de Abril, en Caja Seca del estado Zulia.

La tragedia ocurrió a las 8:00 de la noche del martes 23 de septiembre, cuando por causas aún no determinadas, se desató el fuego dentro del inmueble, según reseñó el reportero gráfico, Freddy Alvarado, a través de su cuenta en Instagram.

Las llamas alertaron a toda la comunidad, quienes salieron de sus casas y comenzaron a grabar lo que estaba ocurriendo. Asimismo, notificaron lo sucedido a las autoridades policiales de la región.

Al lugar se desplegaron efectivos del cuerpo de Bomberos, quienes atendieron la emergencia y lograron apagar el fuego.

Por su parte, los menores fueron trasladados de urgencia al hospital local, para ser atendidos de inmediato.

