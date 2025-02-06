"Voy a entregar el último pedido y vengo": Las palabras de un venezolano hacia su esposa antes de morir en un accidente de tránsito en Chile

Neryo Anderson Araujo Salas, murió en un accidente de tránsito, en la intersección de Nueva Mackenna con Manuel Antonio Matta, en Chile.

El cardiólogo venezolano, realizaba entregas para la aplicación "Pedidos Ya" en su motocicleta y el chofer de un vehículo pasó la vía con el semáforo en rojo y lo impactó. Murió en el sitio.

El fallecimiento del venezolano estremeció a toda la comunidad de Osorno, agregó el Instagram, venezolanoschile.

Por su parte, su esposa Juana Linares, también venezolana y enfermera de profesión, recordó aquella noche, cuando Araujo, llegó de su primer trabajo y decidió hacer unos encargos adicionales a través de la aplicación. “Me dijo ‘voy a trabajar un rato en la aplicación’”, recordó Linares.

Esa sería la última conversación entre ambos. Araujo tomó un último pedido y antes de salir le dijo a su esposa: “Ahorita vengo”. Minutos después, a eso de las 11:30 de la noche, Linares recibió una llamada donde le decían que su esposo había tenido un accidente.

Conductor ebrio e historial de infracciones

El conductor de 45 años, estaba ebrio y sin licencia de conducir. Las autoridades indicaron que el conductor pasó con luz roja y chocó al venezolano.

El fiscal (s) de Osorno, Carlos Delgado, confirmó que el imputado ya había sido sancionado anteriormente por conducir sin licencia. Actualmente, se encuentra en prisión preventiva mientras avanza la investigación.

Araujo, quien llevaba cuatro años viviendo en Chile junto a su esposa, planeaba viajar en abril a Venezuela para legalizar su título profesional y rendir el Examen Único Nacional de Conocimientos de Medicina (Eunacom), requisito clave para ejercer su especialidad en Chile

Noticia al Día / Venezolanoschile2.0