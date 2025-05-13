Vuelco de carro dejó dos hombres heridos en la C-1, a la altura del distribuidor La Limpia

A las 9:30 de la noche del lunes 12 mayo, se volcó un vehículo en la circunvalación uno, a la altura del distribuidor La Limpia de Maracaibo.

Lee también: Brutal asesinato de un niño estremeció Anzoátegui: Salió a limpiar un patio y con el dinero le compraría el regalo a su mamá

En el carro se encontraban dos hombres, quienes resultaron heridos productos del volcamiento. A lugar se presentaron efectivos de la Policía Nacional Bolivariana, adscritos a la brigada de emergencia y el servicio de Policía Comunal.

Los efectivos le prestaron los primeros auxilios y los trasladaron hasta el Hospital Universitario, sin ningún tipo de novedad.

Noticia al Día