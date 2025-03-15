Vuelco de un camión cargado de bebidas energizantes en la Circunvalación Uno de Maracaibo

Cerca de las 4:30 de la tarde de este sábado 15 de marzo, se registró el vuelco de un camión, en la Circunvalación Uno, a la altura del elevado La Limpia, en Maracaibo.
Se conoció que el conductor del vehículo de carga pesada, marca Ford, modelo Cargo, placas A66AB3X, se desplazaba por la referida vialidad, cuando al intentar dirigirse a la autopista de la Circunvalación Uno, perdió el control y se volcó.
El camión transportaba el equivalente a 12 mil kilos en productos de bebidas energizantes, según informó el propietario de la mercancía, quien no quiso identificarse.
Por su parte, el conductor del camión quedó herido y fue llevado a un centro de salud para su valoración. Las autoridades policiales indicaron, que el accidente vial no involucró otras unidades.
Noticia al Dia
Fotos: Javier Sánchez