Vuelco de un camión cargado de bebidas energizantes en la Circunvalación Uno de Maracaibo

Cerca de las 4:30 de la tarde de este sábado 15 de marzo, se registró el vuelco de un camión, en la Circunvalación Uno, a la altura del elevado La Limpia, en Maracaibo.

Foto: Javier Sánchez

Se conoció que el conductor del vehículo de carga pesada, marca Ford, modelo Cargo, placas A66AB3X, se desplazaba por la referida vialidad, cuando al intentar dirigirse a la autopista de la Circunvalación Uno, perdió el control y se volcó.

El camión transportaba el equivalente a 12 mil kilos en productos de bebidas energizantes, según informó el propietario de la mercancía, quien no quiso identificarse.

Por su parte, el conductor del camión quedó herido y fue llevado a un centro de salud para su valoración. Las autoridades policiales indicaron, que el accidente vial no involucró otras unidades.

Noticia al Dia

Fotos: Javier Sánchez