Vuelve la Feria del Lago a San Francisco desde el 6 de noviembre

Los sanfranciscanos volverán a disfrutar de la popular Feria del Lago en este 2025 gracias al apoyo del Alcalde Bolivariano de San Francisco, Héctor Soto, y tras cuatro años de ausencia por la anterior gestión, donde podrán compartir de un gran número de actividades pensadas para todas las edades.

En una rueda de prensa llevada a cabo en las instalaciones del Mall Paseo San Francisco, el Director General de la Alcaldía sureña y Vicepresidente del Comité de la Feria del Lago San Francisco 2025, Johan Vicuña destacó que esta festividad decembrina vuelve gracias al esfuerzo conjunto del Presidente Constitucional Nicolás Maduro, del Gobernador del estado Zulia, Ing. Luis Caldera y del mandatario municipal, Héctor Soto, quienes "a pesar de todas los ataques e intentos por arrebatarnos la paz y la tranquilidad, siguen comprometidos en brindar la mayor suma de felicidad posible a nuestro pueblo".

Gabriel Márquez, Presidente del Comité de Feria resaltó que esta edición se desarrollará desde 6 de noviembre, iniciando con un gran encendido que contará con 10 tarimas pequeñas y dos principales, donde se presentarán diversos grupos musicales, hasta el 1 de diciembre, cuando se hará la Aurora Chiquinquireña.

Actividades para todas las edades

El presidente del comité ferial añadió que "contaremos con feria infantil, feria gastronómica, feria cultural, se instalará una zona de juegos mecánicos detrás del Oncológico Génesis Petit, festival internacional de bandas shows con la participación de más de 2 mil 500 músicos, desfile de feria, serenata a la Virgen de Chiquinquirá, misa solemne, torneo de softbol, entre otras grandes actividades pensadas para el disfrute del pueblo".

Por su parte, el músico guarachero Roberto González, también representante del Comité de la Feria del Lago San Francisco 2025, expresó: "Vuelven la mejor feria del Zulia y de Venezuela, todas las familias podrán formar parte de ella, al igual que todos los sectores porque esta pensado en un modelo inclusivo".

En cuanto a los artistas que se presentarán informó que "el Alcalde Héctor Soto ha visualizado estas ferias como una plataforma para impulsar a los artistas que no se han consolidado aún y también a los que ya están, para brindarles las oportunidades que en otrora no teníamos los músicos, así que el regreso de estas festivadedes vienen cargadas de muchas sorpresas, entre artistas de talla local, regional, nacional e internacional, además será conducido por el animador Leonardo Villalobos".

Un evento simultáneo para todas las edades

Además de compartir las diversificadas actividades que se tienen previstas desarrollar, los representantes del comité de feria anunciaron que en el municipio habrán dos grandes tarimas principales, donde habrán presentaciones simultáneas para el sano esparcimiento del pueblo, ubicadas en la sede de la Alcaldía Bolivariana de San Francisco y en la popular calle 200 de la parroquia José Domingo Rus.

Cabe destacar que durante el desarrollo de las actividades, se tiene previsto el despliegue por día de más de 750 funcionarios entre Policía Nacional Bolivariana (PNB), Polisur, Direcciones de Prevención y Seguridad Ciudadana, Bomberos de San Francisco y equipo médico de la localidad, para brindar mayor resguardo y bienestar en cada punto ferial.

Con el retorno de estas festividades municipales, el Alcalde Bolivariano de San Francisco, Héctor Soto reafirma su compromiso de continuar impulsando el desarrollo sociocultural del municipio, además de garantizar espacios para el sano disfrute de los sanfranciscanos en esta época decembrina.

María García / Nota de Prensa

Fotos: Xiomara Solano