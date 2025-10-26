WhatsApp se despedirá del número de teléfono en su próxima actualización

En busca de mejorar la privacidad, WhatsApp ha preparado uno de los cambios más importantes desde su creación, reemplazando los números de teléfono por nombres de usuarios, al igual que en Instagram.

La nueva actualización que trae consigo los nombres de usuario ya se encuentra disponible para algunos usuarios en el programa beta de la aplicación, buscando mejorar la privacidad y seguridad, evitando compartir el número de teléfono con otras personas para tener que usar la aplicación.

Los usuarios tendrán la posibilidad de elegir un nombre de usuario único que servirá para identificar a cada usuario dentro de WhatsApp. Meta, la empresa propietaria de la aplicación de mensajería, apuntaría a un enfoque más social donde personas y empresas puedan comunicarse de manera más eficiente y segura.

Nueva función de nombres de usuario en WhatsApp. Foto: Cortesía.

Ciberseguridad

Esta iniciativa respondería a las preocupaciones de los usuarios en las áreas de privacidad y ciberseguridad, planteando una modernización que permite a WhatsApp mantenerse en vigencia ante otras aplicaciones de mensajería.

El funcionamiento de esta actualización se asemejaría a su aplicación hermana Instagram, pues no se aceptarían nombres de usuario que ya estén presentes en la lista de contactos de un usuario o nombres ya tomados, debido a que no se permitirán dos nombres iguales.

Aplicación de WhatsApp. Foto: Cortesía.

Esta actualización apunta a optimizar la privacidad de los usuarios limitando la difusión de los números celulares en chats grupales, donde solo se verá el nombre de usuario, permitiendo la interacción con desconocidos sin correr el riesgo de vulnerabilidad.

Se desconoce cuándo estará disponible para todos los usuarios esta actualización, pero actualmente se encuentra en estado de desarrollo para garantizar la correcta funcionalidad de la nueva función.

