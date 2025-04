Wilfrido Vargas devastado por la tragedia y pérdida de Rubby Pérez:

Wilfrido Vargas, mentor y amigo de Rubby Pérez, expresó su dolor en un emotivo mensaje en Instagram, donde lo describió como "el mejor cantante que ha dado el género".

Vargas continúo: Estoy destrozado… El mejor cantante que ha dado el género. La voz más alta del merengue. El amigo y el ídolo de nuestro género, se nos acaba de ir. No hablo tan corto pero no tengo más palabras. Esto es muy profundo, más profundo que lo que se alcanza a sentir hasta en el más terrible de los sueños", acompañado de una foto en la que se encuentran juntos.

Rubby Pérez siempre reconoció que trabajar con Wilfrido Vargas fue una experiencia transformadora. En entrevistas, recordó cómo Vargas lo impulsó a superar sus límites, incluso en momentos de frustración. "Era una universidad, un régimen militar", dijo Pérez sobre el rigor que caracterizaba a su mentor.

La disciplina que forjó una leyenda y su admiración por Wilfrido Vargas



Rubby Pérez no solo admiró a Wilfrido Vargas por su talento, sino también por su exigencia. En una entrevista con el periódico dominicano Listín, el cantante relató cómo Vargas lo enfrentó a sus miedos, incluso cuando sentía que su garganta sangraba y no podía dar más: "Me decía: ‘Ese es tu problema, aquí yo no contrato personas para que vengan a enfermarse'".

Estas palabras, aunque duras, lo motivaron a profesionalizar su carrera y asumir su voz con mayor seguridad. El entrenamiento con Vargas no fue fácil. Pérez confesó que en sus inicios dudaba de su capacidad, especialmente al enfrentarse a la poderosa orquesta dominicana.

"Me asustaba, entonces me tragaba la voz", admitió en entrevista con Olímpica Stereo Bogotá. Sin embargo, esas presiones lo llevaron a buscar ayuda de otros maestros para dominar notas que creía imposibles.

Wilfrido Vargas y Rubby Pérez compartieron más que música; forjaron una relación de respeto y crecimiento mutuo. Las palabras de Vargas tras su partida reflejan el impacto de Pérez en el merengue: "La voz más alta del género". Hoy, su legado vive en cada nota y anécdota que inspiró a generaciones.

Estrella que brilló con luz propia

A lo largo de su carrera, Rubby Pérez recibió múltiples premios, incluidos los Premios Casandra (hoy Premios Soberano) de República Dominicana, y en Venezuela recibió discos de oro y platino en 1988.

Su última gran aparición fue en la edición de los Premios Soberano 2025, donde fue reconocido con el Soberano al Mérito, mientras interpretaba uno de sus grandes éxitos.

Noticia al Día/Diario El Listín