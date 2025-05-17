Wilmer Flores la botó tres veces para marcar una noche histórica con los Gigantes

El infielder venezolano Wilmer Flores protagonizó una actuación memorable este viernes, al conectar tres jonrones en la victoria de los Gigantes de San Francisco por 9-1 sobre los Atléticos de Oakland, en el Oracle Park de California.

Flores se convirtió en el héroe del encuentro, al remolcar ocho de las nueve carreras de su equipo, logrando una hazaña histórica: es el primer venezolano en registrar un partido de tres cuadrangulares y ocho impulsadas desde que la estadística de RBI se oficializó en 1920.

El festival de jonrones de Flores

La primera gran conexión llegó en la tercera entrada, cuando despachó un Grand Slam, colocando el marcador 4-0. Más tarde, en el sexto inning, amplió la ventaja con un batazo de tres carreras entre el jardín izquierdo y central. Finalmente, en el octavo episodio, selló la jornada con un jonrón solitario, cerrando una noche inolvidable en la bahía de San Francisco.

En lo que va de temporada, Flores acumula diez vuelacercas, 41 impulsadas, 23 anotadas y promedio de 266.

